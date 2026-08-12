Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden dev para! İşte o rakam

Fenerbahçe

HEDEF 18,62 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin asıl hedefi Lyon'u da geçerek Şampiyonlar Ligi lig etabına adını yazdırmak.

Sarı-lacivertliler bu başarıyı elde etmesi durumunda 4,3 milyon euroluk play-off gelirinin yerine 18,62 milyon euroluk ödülü garantileyecek.

Böylece UEFA'dan elde edilecek gelirde önemli bir artış sağlanacak.