Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden dev para! İşte o rakam
Sturm Graz'ı toplam 3-0'lık skorla eleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler 4,3 milyon euroluk ödülü garantilerken, Lyon'u elemesi halinde lig etabına kalacak ve 18,62 milyon euroyu kasasına koyacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz engelini kayıpsız geçti.
İlk maçta rakibini 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanan rövanş karşılaşmasından da 1-0 galip ayrıldı.
İki maç sonunda toplam 3-0'lık üstünlük sağlayan Fenerbahçe, adını play-off turuna yazdırdı.
4,3 MİLYON EURO GARANTİ
Sturm Graz'ı eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe, UEFA'dan gelecek 4,3 milyon euroluk ödülü de garantiledi.
Sarı-lacivertliler, bir sonraki turda Fransa temsilcisi Lyon ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin play-off turunda elenmesi halinde dahi 4,3 milyon euroluk ödül kulübün kasasına girecek.
Bu rakam, Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki mücadelesinin ekonomik boyutunu da doğrudan belirliyor.
Sarı-lacivertliler, play-off turunu geçerek Şampiyonlar Ligi lig etabına kalması halinde ise daha yüksek bir gelir elde edecek.
HEDEF 18,62 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin asıl hedefi Lyon'u da geçerek Şampiyonlar Ligi lig etabına adını yazdırmak.
Sarı-lacivertliler bu başarıyı elde etmesi durumunda 4,3 milyon euroluk play-off gelirinin yerine 18,62 milyon euroluk ödülü garantileyecek.
Böylece UEFA'dan elde edilecek gelirde önemli bir artış sağlanacak.
Fenerbahçe ile Lyon arasındaki play-off turunun ilk karşılaşması 18 Ağustos Salı günü saat 22.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.
Rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Fransa'daki Groupama Stadyumu'nda yapılacak.
Sarı-lacivertliler, iki maç sonunda Lyon'u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi lig etabında mücadele edecek.