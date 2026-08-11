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İsmail Kartal'dan tur sonrası transfer açıklaması: Fred için çalışılıyor

Fenerbahçe, Sturm Graz’ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek toplamda 3-0’lık skorla UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi. Teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından Lyon eşleşmesini, yoğun fikstürü ve Fred’in geleceğini değerlendirdi.

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İsmail Kartal'dan tur sonrası transfer açıklaması: Fred için çalışılıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sturm Graz karşısında ilk yarıda yakaladıkları fırsatlara dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, "İlk yarı dört tane net gol pozisyonumuz vardı, daha farklı maç olabilirdi. Önümüze bakıyoruz." dedi.

"SIRADA GENÇLERBİRLİĞİ VAR"

İsmail Kartal, "İlk yarı dört tane net gol pozisyonumuz vardı, daha farklı maç olabilirdi. Önümüze bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne girmedik, Lyon ile oynayacağız ve iki maçımız var. Onun için çalışmalarımız devam edecek. Ligdeki Gençlerbirliği maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Çok fazla ara yok, yoğun maç programı var. Oyuncuları ne kadar dinlendireceğiz? Bunun için de çalışacağız ve üstesinden geleceğiz." dedi.

İsmail Kartalİsmail Kartal

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALMAK İSTİYORUZ"

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü, "Taraftarımıza teşekkür ederim. Yine bizi desteklediler. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar ve olağanüstü destek veriyorlar. 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve onları mutlu etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak zordur ama üstesinden geleceğiz." sözlerini sarf etti.

"TRANSFER KOMİTESİ ÇALIŞIYOR"

Fred'in ayrılık ihtimali hakkındaki soruya İsmail Kartal; "Fred konusu hakkında yönetimimiz ve transfer komitesi çalışıyor. Yönetim ile arasında bazı şeyler var. Bekleyelim bakalım ne olacak. Futbolda her an her şey değişebilir. Zamanımız var, bakalım ne olacak." cevabını verdi.

Kanarya Play-off turunda! Fenerbahçe Sturm Grazı 1-0 yendiKanarya Play-off turunda! Fenerbahçe Sturm Grazı 1-0 yendi
Kanarya Play-off turunda! Fenerbahçe Sturm Graz'ı 1-0 yendi

Kanarya Play-off turunda! Fenerbahçe Sturm Graz'ı 1-0 yendi
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