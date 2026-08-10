Fenerbahçe'de Cengiz Ünder müjdesi! Marsilya devrede

Sarı-lacivertlilerde geleceği belirsiz isimlerden biri olan Cengiz Ünder için Fransa'dan yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, kadroda düşünülmeyen oyuncularla ilgili de gelişmeler yaşanıyor.

Cengiz Ünder

MARSİLYA'NIN RADARINDA

Fransız basınında yer alan haberlere göre Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'in durumunu takip ediyor. Fransız ekibinin henüz oyuncu için resmi bir girişimde bulunmadığı, ancak transfer döneminde yaşanabilecek gelişmeleri izlediği belirtildi.

29 yaşındaki milli futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalinin bulunduğu ifade edilirken, Marsilya'nın ilgisinin şu aşamada takip seviyesinde olduğu kaydedildi.