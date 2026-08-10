Fenerbahçe'de Cengiz Ünder müjdesi! Marsilya devrede
Fenerbahçe'de kadro planlaması kapsamında ayrılık ihtimali bulunan Cengiz Ünder için Fransa'dan yeni bir transfer iddiası geldi. Ligue 1 ekibi Marsilya'nın 29 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, kadroda düşünülmeyen oyuncularla ilgili de gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde geleceği belirsiz isimlerden biri olan Cengiz Ünder için Fransa'dan yeni bir iddia ortaya atıldı.
MARSİLYA'NIN RADARINDA
Fransız basınında yer alan haberlere göre Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'in durumunu takip ediyor. Fransız ekibinin henüz oyuncu için resmi bir girişimde bulunmadığı, ancak transfer döneminde yaşanabilecek gelişmeleri izlediği belirtildi.
29 yaşındaki milli futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalinin bulunduğu ifade edilirken, Marsilya'nın ilgisinin şu aşamada takip seviyesinde olduğu kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'TA 5 GOL, 4 ASİST
Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirdi. Tecrübeli kanat oyuncusu siyah-beyazlı formayla çıktığı 29 resmi maçta 5 gol ve 4 asist üretti.