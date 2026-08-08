Pavlidis transferinde flaş detay! Fenerbahçe'ye gelse bile Avrupa'da yok

Vangelis Pavlidis transferinde Fenerbahçe ile Benfica arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda görmek istediği Yunan santrfor için Portekiz ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor.



Benfica'nın 70 milyon Euro talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise 40 milyon Euro'luk teklifle masaya oturduğu öğrenilirken, taraflar arasındaki temaslar devam ediyor.