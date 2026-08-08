Pavlidis transferinde flaş detay! Fenerbahçe'ye gelse bile Avrupa'da yok
Fenerbahçe'nin forvet transferinde 1 numaralı hedefi Vangelis Pavlidis için Benfica ile pazarlıklar sürerken UEFA kuralı devreye giriyor. Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda forma giyen Yunan golcü, transfer olması halinde sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi Play-Off maçlarında görev yapamayacak.
Vangelis Pavlidis transferinde Fenerbahçe ile Benfica arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda görmek istediği Yunan santrfor için Portekiz ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor.
Benfica'nın 70 milyon Euro talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise 40 milyon Euro'luk teklifle masaya oturduğu öğrenilirken, taraflar arasındaki temaslar devam ediyor.
PAVLİDİS AVRUPA'DA OYNAYAMAYACAK
Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe açısından kritik bir detay bulunuyor.
Benfica'nın Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hearts ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de görev alan Pavlidis, takımının 6-1 kazandığı mücadelede penaltıdan bir gol attı.
UEFA kuralları gereği Avrupa kupalarının eleme aşamasında bir takım adına forma giyen futbolcu, transfer olması durumunda yeni kulübünün aynı sezonki eleme karşılaşmalarında görev yapamıyor.
Bu nedenle Pavlidis'in Fenerbahçe'ye transfer olması halinde sarı-lacivertli takımın Avrupa Ligi Play-Off turunda oynayacağı maçlarda forma giymesi mümkün olmayacak.
BENFİCA CEPHESİNDEN AYRILIK MESAJI
Pavlidis'in geleceğiyle ilgili Benfica Teknik Direktörü Marco Silva da Hearts maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Yunan golcünün ayrılmak istediği yönündeki iddialar hakkında konuşan Silva, oyuncusunun profesyonel tutumunu koruduğunu belirtti.
Portekizli teknik adam, transfer döneminde ortaya çıkan söylentilerin oyuncuların ve kulüplerin gündemini etkileyebileceğini ifade ederken, Pavlidis'in Benfica'ya olan saygısının devam ettiğini vurguladı.
Fenerbahçe yönetimi ise Avrupa elemelerinde forma giyemeyecek olmasına rağmen Pavlidis transferinden vazgeçmiş değil.
Sarı-lacivertlilerin önceliği, Benfica'nın yüksek bonservis beklentisini aşağı çekerek Yunan forveti kadrosuna katmak.
Transfer gerçekleşirse Pavlidis, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunu tribünden takip edecek ve Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında eleme aşamasının ardından görev yapabilecek.