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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonu play-off turu kura çekimi tamamlandı. Fenerbahçe, Sturm Graz engelini aşması halinde Lyon ile Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Play-off turunun ilk karşılaşmaları 18 veya 19 Ağustos'ta, rövanş mücadeleleri ise 25 veya 26 Ağustos'ta oynanacak.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundaki muhtemel rakibi netleşti.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından sarı-lacivertli ekibin bir üst turdaki olası eşleşmesi belli oldu.

Temsilcimiz, 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turunda Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

FenerbahçeFenerbahçe
3. ELEME TURUNDA RAKİP STURM GRAZ

Fenerbahçe, Devler Ligi'nde lig aşamasına ulaşma yolunda ilk olarak 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, eşleşmenin ilk maçında 5 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da Avusturya temsilcisini konuk edecek.

Rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos Salı günü Sturm Graz'ın sahasında oynanacak.

Bu eşleşmeden galip ayrılan takım adını play-off turuna yazdıracak.

FenerbahçeFenerbahçe
LİG AŞAMASI İÇİN SON ADIM

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turundaki rakibi Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin kazananı olacak.

Play-off turunun ilk karşılaşmaları 18 veya 19 Ağustos'ta, rövanş mücadeleleri ise 25 veya 26 Ağustos'ta oynanacak.

Sarı-lacivertli ekip bu turu da geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun lig aşamasına katılma hakkı elde edecek.

Fenerbahçe bu aşamalarda elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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