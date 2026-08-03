Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonu play-off turu kura çekimi tamamlandı. Fenerbahçe, Sturm Graz engelini aşması halinde Lyon ile Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Play-off turunun ilk karşılaşmaları 18 veya 19 Ağustos'ta, rövanş mücadeleleri ise 25 veya 26 Ağustos'ta oynanacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundaki muhtemel rakibi netleşti.
UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından sarı-lacivertli ekibin bir üst turdaki olası eşleşmesi belli oldu.
Temsilcimiz, 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turunda Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
3. ELEME TURUNDA RAKİP STURM GRAZ
Fenerbahçe, Devler Ligi'nde lig aşamasına ulaşma yolunda ilk olarak 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, eşleşmenin ilk maçında 5 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da Avusturya temsilcisini konuk edecek.
Rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos Salı günü Sturm Graz'ın sahasında oynanacak.
Bu eşleşmeden galip ayrılan takım adını play-off turuna yazdıracak.
LİG AŞAMASI İÇİN SON ADIM
Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turundaki rakibi Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin kazananı olacak.
Play-off turunun ilk karşılaşmaları 18 veya 19 Ağustos'ta, rövanş mücadeleleri ise 25 veya 26 Ağustos'ta oynanacak.
Sarı-lacivertli ekip bu turu da geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun lig aşamasına katılma hakkı elde edecek.
Fenerbahçe bu aşamalarda elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.