Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu

Temsilcimiz, 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turunda Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından sarı-lacivertli ekibin bir üst turdaki olası eşleşmesi belli oldu.

Bu eşleşmeden galip ayrılan takım adını play-off turuna yazdıracak.

Rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos Salı günü Sturm Graz'ın sahasında oynanacak.

Sarı-lacivertliler, eşleşmenin ilk maçında 5 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da Avusturya temsilcisini konuk edecek.

Fenerbahçe, Devler Ligi'nde lig aşamasına ulaşma yolunda ilk olarak 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.

Fenerbahçe

LİG AŞAMASI İÇİN SON ADIM

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turundaki rakibi Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin kazananı olacak.

Play-off turunun ilk karşılaşmaları 18 veya 19 Ağustos'ta, rövanş mücadeleleri ise 25 veya 26 Ağustos'ta oynanacak.

Sarı-lacivertli ekip bu turu da geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun lig aşamasına katılma hakkı elde edecek.

Fenerbahçe bu aşamalarda elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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