Oosterwolde için Premier Lig çıkarması! Crystal Palace resmi teklife hazırlanıyor
Fenerbahçe'de yabancı kontenjanını rahatlatmaya yönelik çalışmalar sürerken Jayden Oosterwolde için Premier Lig ekibi Crystal Palace devreye girdi. İngiliz kulübünün yaklaşık 20 milyon Euro'luk teklif hazırlığında olduğu belirtilirken, Hollandalı futbolcunun da transfere sıcak baktığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürerken, bir yandan da kadrodaki yabancı oyuncu sayısını azaltmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.
Sarı-lacivertli yönetim, gelen teklifleri değerlendirirken ayrılması gündemde olan isimlerden biri de Jayden Oosterwolde oldu.
Uzun süredir İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın radarında bulunan Hollandalı savunmacı için bu kez İngiltere'den önemli bir girişim geldi.
PREMİER LİG EKİBİ DEVREYE GİRDİ
Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'ın, 25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye yaklaşık 20 milyon Euro seviyesinde resmi teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.
İngiliz ekibinin kısa süre içinde temaslarını resmiyete dökmesi beklenirken, sarı-lacivertli yönetimin de teklifin şartlarını değerlendirmeye alacağı ifade edildi.
İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesinin ardından Fenerbahçe'de kalmaya daha olumlu yaklaşan Oosterwolde'nin ise Premier Lig'den gelen ilginin ardından geleceğiyle ilgili planlarını yeniden gözden geçirdiği belirtildi.
Hollandalı oyuncunun kariyerinde Premier Lig'de forma giyme hedefi bulunduğu ve Crystal Palace'ın ilgisine olumlu yaklaştığı aktarıldı.
111 MAÇTA FORMA GİYDİ
Jayden Oosterwolde, Ocak 2023'te Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 111 resmi karşılaşmada görev yapan Hollandalı savunmacı, bu süreçte 3 gol atıp 1 asist üretti.
Crystal Palace'ın hazırladığı teklifin Fenerbahçe'ye ulaşmasının ardından oyuncunun geleceğine ilişkin kararın transfer görüşmelerinin seyrine göre netlik kazanması bekleniyor.