Oosterwolde için Premier Lig çıkarması! Crystal Palace resmi teklife hazırlanıyor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürerken, bir yandan da kadrodaki yabancı oyuncu sayısını azaltmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sarı-lacivertli yönetim, gelen teklifleri değerlendirirken ayrılması gündemde olan isimlerden biri de Jayden Oosterwolde oldu.

Uzun süredir İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın radarında bulunan Hollandalı savunmacı için bu kez İngiltere'den önemli bir girişim geldi.