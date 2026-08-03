Fenerbahçe'de 3'lü hedef! İşte transfer görüşmelerindeki son durum
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Bu hafta içerisinde golcü takviyesi yapacak olan sarı lacivertlilerde, sol kanat takviyesi için de nabız yoklanmaya devam ediyor. Kanarya'nın listesinde 3 yıldız var: Ismaila Sarr, Rafael Leao ve Marcus Rashford. İşte eş zamanlı yürütülen görüşmelerdeki son durumlar...
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer gündemine bu kez Ismaila Sarr geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-lacivertli ekip, Crystal Palace'ta forma giyen Senegalli kanat oyuncusunun transferini sonuçlandırmaya oldukça yaklaştı.
OYUNCUYLA ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI
Tuttomercato'da Marco Conterio imzasıyla yayımlanan haberde, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Haberde, transferin tamamlanması için Crystal Palace ile yürütülen görüşmelerde son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı ifade edildi.
Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği aktarıldı.
Geride kalan sezonda Crystal Palace formasıyla 45 resmi karşılaşmada görev yapan Ismaila Sarr, 21 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.
Senegalli futbolcunun İngiliz kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.
LEAO İÇİN SON TEKLİF HAZIRLIĞI
Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hedeflerinden biri olan Rafael Leao için de çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetimin, AC Milan forması giyen Portekizli yıldızın transferi adına ilk temasların ardından yeni bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.
İtalya basınında yer alan haberlere göre görüşmeler kısa süre içerisinde yeniden hareketlenecek.
İLK TEKLİFİN ARDINDAN YENİ HAMLE
Calciomercato'nun haberine göre Fenerbahçe, Rafael Leao transferi için aracılar üzerinden Milan'a ikinci ve son teklifini iletecek.
Daha önce sunulan ilk teklifin İtalyan kulübünün beklentisini karşılamadığı belirtilirken, taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği aktarıldı.
La Gazzetta dello Sport'un haberinde ise Fenerbahçe'nin Leao'nun bonservisi için yaklaşık 40 milyon euro teklif ettiği, Milan'ın ise transfer görüşmelerine 50 milyon euro talebiyle başladığı ifade edildi.
Yaklaşık 10 milyon euroluk farkın bonus maddeleri ve ödeme planı üzerinde yapılacak görüşmelerle azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.
YILLIK 10 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFİ
Haberde, Fenerbahçe'nin transfer bütçesinin önemli bölümünü oyuncunun maaşı için ayırdığı da öne sürüldü.
Sarı-lacivertli yönetimin, Rafael Leao'ya yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanacağı bir sözleşme teklif ederek transfer yarışında avantaj sağlamayı amaçladığı belirtildi.
Portekizli yıldızın ismi transfer döneminde Galatasaray ile de anılıyor.
10 Haziran 1999 doğumlu Rafael Leao, sol kanadın yanı sıra 10 numara ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
1,88 metre boyundaki Portekizli futbolcunun AC Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
İtalyan kulübüyle Fenerbahçe arasındaki pazarlıkların yeni teklifin ardından nasıl şekilleneceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
RASHFORD'DA RAKİP ROMA
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında adı geçen Marcus Rashford için Avrupa'dan önemli bir rakip çıktı.
İtalya basınında yer alan haberlere göre Roma, Manchester United forması giyen İngiliz futbolcunun transferi için girişimlere başladı.
Böylece Rashford transferinde Fenerbahçe ile Roma'nın karşı karşıya gelebileceği iddia edildi.
GREENWOOD SONRASI ROTA DEĞİŞTİ
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Roma, yaz transfer döneminde kanat hattını güçlendirmeyi hedefliyor.
İtalyan temsilcisinin öncelikli hedeflerinden birinin Mason Greenwood olduğu ancak bu transferde istediği sonuca ulaşamadığı aktarıldı.
Haberde, İngiliz oyuncunun Fenerbahçe'yi tercih etmesinin ardından Roma yönetiminin alternatif isimler üzerinde çalışmaya başladığı belirtildi.
REKABET BÜYÜYOR
Greenwood dosyasını kapatan Roma'nın, Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford'u transfer listesinin üst sıralarına aldığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin de uzun süredir gündeminde bulunduğu belirtilen 28 yaşındaki futbolcu için iki kulübün önümüzdeki süreçte rekabete girebileceği ifade edildi.
Rashford'un geleceğiyle ilgili nihai kararın ise Manchester United'ın transfer planlaması ve oyuncuya gelecek resmi tekliflerin ardından netlik kazanması bekleniyor.