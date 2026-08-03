Fenerbahçe'de 3'lü hedef! İşte transfer görüşmelerindeki son durum

Ismaila Sarr

LEAO İÇİN SON TEKLİF HAZIRLIĞI Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hedeflerinden biri olan Rafael Leao için de çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetimin, AC Milan forması giyen Portekizli yıldızın transferi adına ilk temasların ardından yeni bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. İtalya basınında yer alan haberlere göre görüşmeler kısa süre içerisinde yeniden hareketlenecek.

Rafael Leao

İLK TEKLİFİN ARDINDAN YENİ HAMLE Calciomercato'nun haberine göre Fenerbahçe, Rafael Leao transferi için aracılar üzerinden Milan'a ikinci ve son teklifini iletecek. Daha önce sunulan ilk teklifin İtalyan kulübünün beklentisini karşılamadığı belirtilirken, taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği aktarıldı.

Rafael Leao

La Gazzetta dello Sport'un haberinde ise Fenerbahçe'nin Leao'nun bonservisi için yaklaşık 40 milyon euro teklif ettiği, Milan'ın ise transfer görüşmelerine 50 milyon euro talebiyle başladığı ifade edildi. Yaklaşık 10 milyon euroluk farkın bonus maddeleri ve ödeme planı üzerinde yapılacak görüşmelerle azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Rafael Leao

YILLIK 10 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFİ Haberde, Fenerbahçe'nin transfer bütçesinin önemli bölümünü oyuncunun maaşı için ayırdığı da öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin, Rafael Leao'ya yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanacağı bir sözleşme teklif ederek transfer yarışında avantaj sağlamayı amaçladığı belirtildi. Portekizli yıldızın ismi transfer döneminde Galatasaray ile de anılıyor.