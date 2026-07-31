Fenerbahçe - Sturm Graz maçını Chris Kavanagh yönetecek!

Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini yine İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Stuart Attwell üstlenirken, AVAR koltuğunda Peter Bankes oturacak.

Chris Kavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ile Neil Davies üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

Chris Kavanagh

FENERBAHÇE'NİN KAVANAGH YÖNETİMİNDEKİ PERFORMANSI

Chris Kavanagh daha önce Fenerbahçe'nin üç Avrupa kupası karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-lacivertli ekip, İngiliz hakemin yönettiği bu mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Fenerbahçe, Kavanagh yönetiminde Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Slavia Prag deplasmanında ise sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak.

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