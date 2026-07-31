Fenerbahçe - Sturm Graz maçını Chris Kavanagh yönetecek!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak karşılaşmanın hakem kadrosu açıklandı. Mücadelede düdük İngiliz hakem Chris Kavanagh'ta olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı sahasında ağırlayacak.
Kritik mücadele öncesinde UEFA, karşılaşmanın hakem atamalarını duyurdu.
Sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki önemli sınavında İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh görev yapacak.
HAKEM KADROSU BELLİ OLDU
Chris Kavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ile Neil Davies üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.
Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini yine İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Stuart Attwell üstlenirken, AVAR koltuğunda Peter Bankes oturacak.
FENERBAHÇE'NİN KAVANAGH YÖNETİMİNDEKİ PERFORMANSI
Chris Kavanagh daha önce Fenerbahçe'nin üç Avrupa kupası karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-lacivertli ekip, İngiliz hakemin yönettiği bu mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
Fenerbahçe, Kavanagh yönetiminde Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Slavia Prag deplasmanında ise sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak.