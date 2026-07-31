Fenerbahçe'de Mert Günok performansıyla güven verdi! Kalede 1 numaralı aday

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Gornik Zabrze deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. Sarı-lacivertli ekipte gecenin en dikkat çeken ismi ise yaptığı kritik kurtarışlarla Mert Günok oldu. Deneyimli kaleci, özellikle ikinci yarıda rakibin net fırsatlarında gole izin vermeyerek turun mimarlarından biri haline geldi.

Mert Günok

TARAFTARDAN MERT GÜNOK'A DESTEK Karşılaşmada yaptığı 5 önemli kurtarışla öne çıkan Mert Günok'un performansı, Fenerbahçe taraftarından da tam not aldı. Geçen sezonun son bölümünde yediği kritik goller nedeniyle eleştirilen Ederson ile ilgili tartışmalar yeniden gündeme gelirken, sosyal medyada çok sayıda taraftar "Mert'le devam" ve "Bizim kurtarıcımız Mert" yorumları yaptı. Başarılı kalecinin ortaya koyduğu performansın ardından teknik heyetin kaleci tercihi de yeniden değerlendirme konusu oldu.