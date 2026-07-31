Fenerbahçe'de Mert Günok performansıyla güven verdi! Kalede 1 numaralı aday
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yükseldiği mücadelede Mert Günok yaptığı kritik kurtarışlarla ön plana çıktı. Deneyimli file bekçisinin performansı, kaleci tercihiyle ilgili tartışmaları da yeniden alevlendirdi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Gornik Zabrze deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.
Sarı-lacivertli ekipte gecenin en dikkat çeken ismi ise yaptığı kritik kurtarışlarla Mert Günok oldu.
Deneyimli kaleci, özellikle ikinci yarıda rakibin net fırsatlarında gole izin vermeyerek turun mimarlarından biri haline geldi.
TARAFTARDAN MERT GÜNOK'A DESTEK
Karşılaşmada yaptığı 5 önemli kurtarışla öne çıkan Mert Günok'un performansı, Fenerbahçe taraftarından da tam not aldı.
Geçen sezonun son bölümünde yediği kritik goller nedeniyle eleştirilen Ederson ile ilgili tartışmalar yeniden gündeme gelirken, sosyal medyada çok sayıda taraftar "Mert'le devam" ve "Bizim kurtarıcımız Mert" yorumları yaptı.
Başarılı kalecinin ortaya koyduğu performansın ardından teknik heyetin kaleci tercihi de yeniden değerlendirme konusu oldu.
POLONYA BASINI DA ÖVDÜ
Mert Günok'un performansı Polonya basınında da geniş yer buldu. Karşılaşma sonrası yapılan değerlendirmelerde, Fenerbahçe'nin daha farklı bir skorla karşılaşmasını engelleyen ismin Mert Günok olduğu vurgulandı.
Haberlerde, "Fenerbahçe'nin daha fazla gol yememesini sağlayan Mert Günok'un kurtarışları oldu. Gornik, rakip takımın kalecisini geçemedi" ifadelerine yer verildi.