Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçı kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var

Sarı-lacivertli ekip, ilk maçın ardından turu geçmek için kritik rövanş öncesi hazırlıklarını tamamlayarak deplasmana hareket edecek.

Teknik heyetin belirlediği listede yeni transferlerin yanı sıra takımın önemli isimleri de yer aldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı mücadele öncesinde kamp kadrosunu açıkladı.



KAMP KADROSU NETLEŞTİ

Fenerbahçe'nin açıkladığı kamp kadrosunda kaleciler Mert Günok, Ederson Moraes ve Tarık Çetin bulunuyor. Savunma hattında Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo ve Mert Müldür görev yapacak.

Orta sahada Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kafileye dahil edilirken, hücum hattında ise Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Anderson Talisca yer aldı.