Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçı kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan üç futbolcu kafilede yer almadı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı mücadele öncesinde kamp kadrosunu açıkladı.
Teknik heyetin belirlediği listede yeni transferlerin yanı sıra takımın önemli isimleri de yer aldı.
Sarı-lacivertli ekip, ilk maçın ardından turu geçmek için kritik rövanş öncesi hazırlıklarını tamamlayarak deplasmana hareket edecek.
KAMP KADROSU NETLEŞTİ
Fenerbahçe'nin açıkladığı kamp kadrosunda kaleciler Mert Günok, Ederson Moraes ve Tarık Çetin bulunuyor. Savunma hattında Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo ve Mert Müldür görev yapacak.
Orta sahada Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kafileye dahil edilirken, hücum hattında ise Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Anderson Talisca yer aldı.
ÜÇ FUTBOLCU KADRODA YOK
Sarı-lacivertlilerde UEFA listesine bildirilmeyen oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan Vedat Muriqi ile Yiğit Efe Demir kamp kadrosuna alınmadı. Son antrenmanda ağrı hisseden Sidiki Cherif de teknik heyetin kararıyla Gornik Zabrze deplasmanına götürülmedi.
Fenerbahçe, açıklanan kadroyla Gornik Zabrze karşısında tur mücadelesi verecek. Rövanş maçının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yükselecek takım netlik kazanacak.