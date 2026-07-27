İngiliz ekibinin transfer için ciddi şekilde devrede olduğu belirtilirken, sarı-lacivertli yönetimin de çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Haberde ayrıca Aziz Yıldırım'ın aracı bir menajer üzerinden Jose Mourinho ile temasa geçtiği iddia edildi. Portekizli teknik adamın ise Real Madrid yönetimiyle anlaşma sağlanması hâlinde oyuncunun ayrılığına onay verebileceğini dile getirdiği öne sürüldü.

Transfer iddialarına göre Fenerbahçe, Gonzalo Garcia'yı satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor. Sarı-lacivertli yönetimin bu plan doğrultusunda Real Madrid'e sözlü teklif sunduğu öne sürülürken, transfer sürecinde kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Arda Güler ve Gonzalo Garcia

BİRÇOK KULÜP TAKİP EDİYOR

Fulham'ın yanı sıra Sevilla, Como ve Celta Vigo'nun da Gonzalo Garcia'yı transfer listesinde tuttuğu belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin ise Real Madrid ile olan ilişkilerini kullanarak transfer yarışında öne geçmeyi amaçladığı kaydedildi.

Real Madrid altyapısından yetişen Gonzalo Garcia'nın İspanyol ekibiyle sözleşmesi Haziran 2030'a kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 30 milyon avro olarak gösterilen genç futbolcu, geçen sezon çıktığı 39 resmî maçta 8 gol ve 3 asist üretti.

Santrforun yanı sıra forvet arkası ve sağ kanatta da görev yapabilen 22 yaşındaki oyuncu, İspanya A Milli Takımı formasını bir kez giyerken, 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda ise 7 maçta 6 gol kaydetti.

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