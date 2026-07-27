Rafael Leao

AZİZ YILDIRIM VE MENDES DETAYI

Transfer sürecine Başkan Aziz Yıldırım'ın da doğrudan dahil olacağı öne sürüldü. Greenwood transferinde uygulanan modele benzer bir plan hazırlandığı, Oğuz Çetin ile Cihan Kamer'e sürecin sonuçlandırılması için tam yetki verildiği aktarıldı. Öte yandan Rafael Leao'nun menajeri Jorge Mendes'in de Fenerbahçe ile Milan arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yaptığı ve bu hafta gerçekleştirilmesi planlanan toplantının organizasyonunu üstlendiği belirtildi.

Milan, Rafael Leao'yu 2019 yılında Lille'den 49,5 milyon avro bonservis ve 500 bin avro bonus karşılığında transfer etmişti. Bir dönem piyasa değeri 90 milyon avroya kadar yükselen 26 yaşındaki Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri 50 milyon avro olarak gösteriliyor. Sol kanadın yanı sıra 10 numara ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabilen Leao'nun, Milan ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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