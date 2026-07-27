Fenerbahçe'de Leao için kritik hafta! Girişimler hızlandı
Fenerbahçe'nin Milan'ın yıldızı Rafael Leao için transfer girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin bu hafta İtalyan ekibiyle resmi temaslara başlaması, anlaşma sağlanamazsa ise zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokması planlanıyor.
Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin, Milan forması giyen Portekizli yıldız Rafael Leao'yu kadrosuna katmak amacıyla girişimlerini hızlandırdığı iddia edildi.
Yönetimin, transfer sürecini ilerletmek adına bu hafta İtalyan kulübüyle resmi görüşmelere başlamayı hedeflediği öne sürüldü.
BONSERVİS VE KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
Haberde, Fenerbahçe'nin ilk hedefinin Milan ile bonservis bedelinde anlaşmaya varmak olduğu belirtildi.
Tarafların bonservis konusunda uzlaşma sağlayamaması halinde ise sarı-lacivertlilerin, zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifini Milan'a sunacağı ifade edildi.
Böylece transferin mali yapısının daha esnek hale getirilmesi planlanıyor.
AZİZ YILDIRIM VE MENDES DETAYI
Transfer sürecine Başkan Aziz Yıldırım'ın da doğrudan dahil olacağı öne sürüldü. Greenwood transferinde uygulanan modele benzer bir plan hazırlandığı, Oğuz Çetin ile Cihan Kamer'e sürecin sonuçlandırılması için tam yetki verildiği aktarıldı. Öte yandan Rafael Leao'nun menajeri Jorge Mendes'in de Fenerbahçe ile Milan arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yaptığı ve bu hafta gerçekleştirilmesi planlanan toplantının organizasyonunu üstlendiği belirtildi.
Milan, Rafael Leao'yu 2019 yılında Lille'den 49,5 milyon avro bonservis ve 500 bin avro bonus karşılığında transfer etmişti. Bir dönem piyasa değeri 90 milyon avroya kadar yükselen 26 yaşındaki Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri 50 milyon avro olarak gösteriliyor. Sol kanadın yanı sıra 10 numara ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabilen Leao'nun, Milan ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.