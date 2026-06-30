Fenerbahçe'den forvet ve orta saha hamlesi! Çifte transfer

Fenerbahçe, Fred'in geleceğiyle ilgili belirsizlik nedeniyle orta saha için Corinthians'tan 20 yaşındaki Andre'yi listesine aldı.

Sarı-lacivertlilerin santrfor transferindeki önceliği Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy oldu ve kulüp 40 milyon euroluk bonservis bedelini 35 milyon euroya indirmeye çalışıyor.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin en az 15 gün forma giyemeyecek olması üzerine forvet transferi için görüşmeleri hızlandırdı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, hücum hattının yanı sıra orta saha için de alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken peş peşe yaşanan gelişmeler transfer planlamasını doğrudan etkiledi. Vedat Muriqi'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 15 gün forma giyemeyecek olması üzerine sarı-lacivertli yönetim, forvet takviyesi konusunda görüşmeleri hızlandırdı.

Dortmund'un 40 milyon euro seviyesindeki beklentisini 35 milyon euroya indirmek isteyen yönetim, görüşmeleri yoğun şekilde sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin santrfor transferindeki önceliği Serhou Guirassy oldu. Borussia Dortmund forması giyen Gineli golcü için temaslarını artıran sarı-lacivertliler, Alman ekibinin talep ettiği bonservis bedelini aşağı çekmeye çalışıyor.

Serhou Guirassy

Transfer sürecini yakından takip eden Başkan Aziz Yıldırım'ın da devreye girdiği öğrenildi. Deneyimli futbol adamının, Guirassy'nin menajeriyle yürütülen görüşmelerde aktif rol aldığı ve transferin kısa süre içerisinde sonuçlandırılması için girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.

30 yaşındaki golcü, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 45 karşılaşmada 22 gol ve 6 asist üreterek dikkat çekici bir performans sergiledi. Guirassy, Gine Milli Takımı'nda ise bugüne kadar 28 maçta 11 gole imza attı. Oyuncunun Alman kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.