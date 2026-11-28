Willock, Newcastle United'daki kiralık döneminde art arda yedi Premier Lig karşılaşmasında gol sevinci yaşadı. İngiliz orta saha, Alan Shearer'dan sonra Newcastle United formasıyla bu başarıyı yakalayan ilk futbolcu oldu.

Newcastle United, gösterdiği performansın ardından Willock'un bonservisini Ağustos 2021'de aldı ve futbolcuyla altı yıllık sözleşme imzaladı.

Arsenal altyapısında yetişen Joe Willock, Ocak 2021'de Newcastle United'a kiralık olarak transfer oldu. İngiliz futbolcu, sezonun ikinci yarısında çıktığı 14 Premier Lig karşılaşmasında 8 gol kaydetti.

Beşiktaş yönetimi, aralık ayının ortasından itibaren Willock için temaslarını yoğunlaştırmayı planlıyor. (Fotoğraf: REUTERS)

BONSERVİSTE 5-6 MİLYON EUROLUK PLAN

20 Kasım tarihli transfer haberlerine göre Beşiktaş, sözleşmesinin son aylarına giren Joe Willock için Newcastle United'a 5-6 milyon euro seviyesinde bir teklif sunmayı düşünüyor. İngiliz kulübünün bonservis beklentisinin ise 10 milyon euronun üzerinde olduğu konuşuluyor.

ANLAŞMA OLMAZSA SEZON SONU FORMÜLÜ

Beşiktaş'ın önceliği Willock'u ara transfer döneminde kadrosuna katmak. Newcastle United ile bonservis konusunda anlaşma sağlanamaması halinde siyah-beyazlıların İngiliz futbolcuyla gelecek sezon için sözleşme imzalaması da seçenekler arasında yer alıyor.