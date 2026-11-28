Beşiktaş İngiliz yıldızın peşini bırakmıyor! Ocak olmazsa sezon sonu
Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, yaz aylarında kadrosuna katamadığı Joe Willock için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Newcastle United forması giyen İngiliz futbolcu için aralık ayının ortasından itibaren temaslarını yoğunlaştırmayı hedefliyor. Başkan Serdal Adalı'nın da transferini istediği futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdüren Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviyeler için çalışmalarına devam ediyor.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun orta saha transferindeki öncelikli isimlerinden biri olan Joe Willock, siyah-beyazlıların gündemindeki yerini koruyor.
YAZIN ALAMAMIŞTI
Yaz transfer döneminde Newcastle United forması giyen İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen ancak girişimlerinden sonuç alamayan Beşiktaş, ocak ayında transfer için yeniden devreye girmeyi planlıyor.
ARALIK AYININ ORTASINDA TEMASLAR HIZLANACAK
Transfer haberlerine göre siyah-beyazlı yönetim, aralık ayının ortasından itibaren Willock için girişimlerini yoğunlaştıracak. Beşiktaş'ın hedefi, ara transfer dönemi başlamadan önce İngiliz futbolcunun transferinde önemli mesafe katetmek.
SERDAL ADALI TRANSFERİ AÇIKLAMIŞTI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 18 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında Joe Willock'un transfer gündemlerinde bulunduğunu doğrulamıştı.
Adalı, ocak ayından itibaren futbolcuyla görüşme haklarının bulunacağını ve alternatif isimler üzerinde de çalıştıklarını açıklarken Willock hakkında, "Hocamızın istediği bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.
1 OCAK'TA SÖZLEŞME AVANTAJI
Newcastle United ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, ocak ayından itibaren İngiltere dışındaki kulüplerle gelecek sezon için sözleşme görüşmeleri yapabilecek.
Beşiktaş'ın Willock'u sezon sonunu beklemeden kadrosuna katmak istemesi halinde ise Newcastle United ile anlaşması gerekecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı takvime göre ara transfer dönemi 1 Ocak 2027'de başlayacak ve 5 Şubat 2027'de sona erecek.
14 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Newcastle United formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 14 karşılaşmaya çıkan Joe Willock, 899 dakika sahada kaldı. İngiliz orta saha, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Willock, Premier Lig'de ise 11 karşılaşmada görev alırken bu müsabakaların sekizine ilk 11'de başladı.
ARSENAL ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Arsenal altyapısında yetişen Joe Willock, Ocak 2021'de Newcastle United'a kiralık olarak transfer oldu. İngiliz futbolcu, sezonun ikinci yarısında çıktığı 14 Premier Lig karşılaşmasında 8 gol kaydetti.
Newcastle United, gösterdiği performansın ardından Willock'un bonservisini Ağustos 2021'de aldı ve futbolcuyla altı yıllık sözleşme imzaladı.
ALAN SHEARER'DAN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI
Willock, Newcastle United'daki kiralık döneminde art arda yedi Premier Lig karşılaşmasında gol sevinci yaşadı. İngiliz orta saha, Alan Shearer'dan sonra Newcastle United formasıyla bu başarıyı yakalayan ilk futbolcu oldu.
BONSERVİSTE 5-6 MİLYON EUROLUK PLAN
20 Kasım tarihli transfer haberlerine göre Beşiktaş, sözleşmesinin son aylarına giren Joe Willock için Newcastle United'a 5-6 milyon euro seviyesinde bir teklif sunmayı düşünüyor. İngiliz kulübünün bonservis beklentisinin ise 10 milyon euronun üzerinde olduğu konuşuluyor.
ANLAŞMA OLMAZSA SEZON SONU FORMÜLÜ
Beşiktaş'ın önceliği Willock'u ara transfer döneminde kadrosuna katmak. Newcastle United ile bonservis konusunda anlaşma sağlanamaması halinde siyah-beyazlıların İngiliz futbolcuyla gelecek sezon için sözleşme imzalaması da seçenekler arasında yer alıyor.