UEFA Avrupa Ligi 'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş , Gürcistan yolculuğunda olumsuz hava şartlarıyla karşılaştı. Siyah-beyazlıları taşıyan uçak, Batum'a iniş gerçekleştiremedi.

Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

HAVADA TUR ATTI

Bölgedeki hava koşulları nedeniyle iniş yapamayan uçak, havada tur atarak şartların elverişli hale gelmesini bekledi. Ardından da Rize'ye iniş yaptı. Kafile buradan karayolu ile Gürcistan'a gidecek.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'ın konuya ilişkin yaptığı resmi açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hapoel Beer-Sheva maçı için Gürcistan'ın Batum kentine gitmekte olan kafilemizi taşıyan uçak, Batum'daki olumsuz hava koşulları nedeniye Rize'ye iniş yapmıştır. Kafilemiz, karayoluyla Batum'a gidecektir." ifadeleri yer aldı.

BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Öte yandan yaşanan bu olumsuz gelişme, Beşiktaş'ta maç öncesi düzenlenecek olan basın toplantısını da etkiledi. Vincenzo Italiano'nun maç öncesi değerlendirmelerde bulunarak basın mensuplarının sorularını yayınlayacağı basın toplantısı, yaşanan gelişmenin ardından iptal edildi.

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