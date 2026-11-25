Beşiktaş Batum'a iniş yapamadı! Kartal'a havada engel
UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak Beşiktaş'ın Gürcistan yolculuğunda hava engeli yaşandı. Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Batum Havalimanı'na iniş yapamadı. Kafile Rize'ye inmek zorunda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Gürcistan yolculuğunda olumsuz hava şartlarıyla karşılaştı. Siyah-beyazlıları taşıyan uçak, Batum'a iniş gerçekleştiremedi.Beşiktaş kafilesine hava muhalefeti engeli
HAVADA TUR ATTI
Bölgedeki hava koşulları nedeniyle iniş yapamayan uçak, havada tur atarak şartların elverişli hale gelmesini bekledi. Ardından da Rize'ye iniş yaptı. Kafile buradan karayolu ile Gürcistan'a gidecek.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Beşiktaş'ın konuya ilişkin yaptığı resmi açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hapoel Beer-Sheva maçı için Gürcistan'ın Batum kentine gitmekte olan kafilemizi taşıyan uçak, Batum'daki olumsuz hava koşulları nedeniye Rize'ye iniş yapmıştır. Kafilemiz, karayoluyla Batum'a gidecektir." ifadeleri yer aldı.
BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ
Öte yandan yaşanan bu olumsuz gelişme, Beşiktaş'ta maç öncesi düzenlenecek olan basın toplantısını da etkiledi. Vincenzo Italiano'nun maç öncesi değerlendirmelerde bulunarak basın mensuplarının sorularını yayınlayacağı basın toplantısı, yaşanan gelişmenin ardından iptal edildi.