Beşiktaş'ta Agbadou şoku! Galatasaray derbisi de sıkıntıda
UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou'dan kötü haber geldi. Dizindeki ödem nedeniyle son antrenmana katılmayan Fildişili stoper, Batum kafilesinde yer almayacak. Siyah-beyazlıların hedefi, 29 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray derbisine yetiştirmek.
UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou'nun sakatlığı nedeniyle kadro planlamasında değişikliğe gidildi.
Dizinde ödem tespit edilen deneyimli savunma oyuncusu, kritik mücadele öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda takımla birlikte çalışamadı.
AGBADOU BATUM KAFİLESİNDE YOK
Beşiktaş'ta dizindeki ödem nedeniyle antrenmana çıkamayan Emmanuel Agbadou'nun Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında forma giyemeyeceği netleşti.
Fildişi Sahilli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için Gürcistan'a gidecek kafileye dahil edilmeyecek.
Siyah-beyazlı ekip, 29 yaşındaki stoperinden yoksun çıkacağı karşılaşmada savunma hattında farklı bir oyuncu tercihine yönelecek.
HEDEF GALATASARAY DERBİSİ
Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou'nun sakatlık süreci yakından takip ediliyor. Siyah-beyazlıların önceliği, tecrübeli savunmacıyı Galatasaray ile oynanacak derbiye hazır hale getirmek.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 resmi karşılaşmada görev yapan 29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray derbisinde oynayıp oynayamayacağı, dizindeki ödemin durumuna göre netlik kazanacak.