Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına hız verdi. Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetin ihtiyaçları doğrultusunda orta saha, sağ kanat ve stoper bölgelerine takviye yapmayı hedefliyor. Başkan Serdal Adalı da daha önce yaptığı açıklamada, "Orta saha, sağ açık ve stopere bir takviye yapmak istiyoruz." ifadelerini kullanarak transfer çalışmalarının önceliklerini açıklamıştı.



BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE DE LIGT VAR Savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden birinin Manchester United forması giyen Matthijs de Ligt olduğu öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki Hollandalı savunmacıyı öncelikle kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Beşiktaş'ın De Ligt transferindeki rakibi ise Inter. İtalyan ekibinin de deneyimli stoperle ilgilendiği ve oyuncunun durumunu takip ettiği ifade edildi.