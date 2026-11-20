Beşiktaş'ın Matthijs de Ligt transferi Fulham'a bağlı!
Ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Manchester United forması giyen Matthijs de Ligt'i gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Hollandalı stoperi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlarken Inter de transfer için devrede.
Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına hız verdi.
Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetin ihtiyaçları doğrultusunda orta saha, sağ kanat ve stoper bölgelerine takviye yapmayı hedefliyor.
Başkan Serdal Adalı da daha önce yaptığı açıklamada, "Orta saha, sağ açık ve stopere bir takviye yapmak istiyoruz." ifadelerini kullanarak transfer çalışmalarının önceliklerini açıklamıştı.
BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE DE LIGT VAR
Savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden birinin Manchester United forması giyen Matthijs de Ligt olduğu öne sürüldü.
Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki Hollandalı savunmacıyı öncelikle kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.
Beşiktaş'ın De Ligt transferindeki rakibi ise Inter. İtalyan ekibinin de deneyimli stoperle ilgilendiği ve oyuncunun durumunu takip ettiği ifade edildi.
MANCHESTER UNITED'IN KARARI BASSEY'E BAĞLI
Manchester United'ın De Ligt'in ayrılığına izin vermesi için savunma hattına yeni bir transfer yapmayı hedeflediği aktarıldı.
İngiliz ekibinin, Fulham forması giyen Calvin Bassey'i kadrosuna katmak istediği ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda Hollandalı futbolcunun ayrılığına onay verebileceği kaydedildi.
Bu sezon Manchester United'da sınırlı süre alan Matthijs de Ligt, 2 karşılaşmada toplam 81 dakika görev yaptı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki stoperin İngiliz kulübüyle sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor.