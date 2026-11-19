Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano , Konyaspor karşılaşması öncesinde Belçikalı futbolcuyla ilgili özel bir önlem aldı.



TROSSARD'IN PERFORMANSI ÖNE ÇIKIYOR

Beşiktaş'ın hücum hattında önemli bir rol üstlenen 31 yaşındaki Trossard, son iki Süper Lig maçında 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun on numara pozisyonunda görevlendirdiği deneyimli futbolcu, son haftalardaki performansıyla takımının hücum organizasyonlarında etkili oldu.