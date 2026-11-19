Italiano'dan Trossard'a Galatasaray uyarısı! İtiraz etme
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart cezası sınırında bulunan Leandro Trossard'ı uyardı. Belçikalı futbolcu, Konyaspor maçında kart görmesi halinde derbide forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde Leandro Trossard'ın sarı kart durumu teknik heyetin öncelikli konuları arasına girdi.
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, Konyaspor karşılaşması öncesinde Belçikalı futbolcuyla ilgili özel bir önlem aldı.
TROSSARD'IN PERFORMANSI ÖNE ÇIKIYOR
Beşiktaş'ın hücum hattında önemli bir rol üstlenen 31 yaşındaki Trossard, son iki Süper Lig maçında 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun on numara pozisyonunda görevlendirdiği deneyimli futbolcu, son haftalardaki performansıyla takımının hücum organizasyonlarında etkili oldu.
ITALIANO'DAN SARI KART UYARISI
Galatasaray derbisi öncesinde Trossard'ın cezalı duruma düşmesini istemeyen Italiano'nun, oyuncusuyla özel bir görüşme yaptığı belirtildi.
İtalyan teknik adamın, Belçikalı yıldızdan Konyaspor deplasmanında gereksiz müdahalelerden ve itirazlardan kaçınmasını istediği ifade edildi.
Sarı kart cezası sınırında bulunan Trossard, Konyaspor karşılaşmasında sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.
Bu senaryoda 31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynayacağı derbide görev alamayacak.