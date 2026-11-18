Beşiktaş 45 milyon euroluk yıldızın peşinde! Kulübünden haber bekleniyor
Ara transfer döneminde sağ kanadını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Manchester United forması giyen Amad Diallo'yu gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun durumunu takip ettiği iddia edildi. Milot Rashica ve Vaclav Cerny için ayrılık ihtimalleri değerlendirilirken, İngiltere'den gelecek yanıt transfer planını şekillendirecek.
Beşiktaş, ocak ayı transfer dönemi öncesinde sağ kanat bölgesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hücum hattındaki alternatiflerini artırmak isteyen siyah-beyazlıların rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdiği ve Manchester United'ın yıldızı Amad Diallo'yu transfer listesine eklediği iddia edildi.
Beşiktaş yönetimi, sağ kanatta önemli bir değişim gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İngiltere'deki oyuncuları yakından takip eden siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun durumuna göre transferde yeni adımlar atmayı planlıyor.
45 MİLYON EUROLUK YILDIZ LİSTEDE
Beşiktaş'ın sağ kanat transferindeki dikkat çeken hedeflerinden biri Manchester United forması giyen Amad Diallo oldu.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor. İngiliz ekibinde bu sezon 8 karşılaşmada görev yapan Diallo'nun, siyah-beyazlıların transfer planlamasında yer aldığı belirtildi.
Beşiktaş'ın oyuncunun transfer koşullarını değerlendirdiği ve Manchester United'dan gelecek gelişmelere göre hareket edeceği iddia edildi.
RASHICA VE CERNY İÇİN AYRILIK PLANI
Siyah-beyazlıların sağ kanat transferinde kadrodan ayrılabilecek futbolcular da önemli rol oynuyor.
Beşiktaş'ta yönetim, ocak ayında Milot Rashica ile yollarını ayırmayı planlıyor. Vaclav Cerny için gelecek transfer tekliflerinin de değerlendirmeye alınacağı belirtildi.
Teknik heyetin Ernest Poku'nun performansını da değerlendirdiği, mevcut kadrodaki kanat rotasyonuna ilişkin kararların transfer döneminden önce şekilleneceği ifade edildi.
Rashica ve Cerny'nin ayrılması durumunda Beşiktaş'ın yalnızca yabancı değil, yerli bir kanat oyuncusunu da kadrosuna katmayı değerlendirdiği kaydedildi.
İNGİLTERE'DEN GELECEK YANIT BEKLENİYOR
Beşiktaş'ın sağ kanat transferi için tek seçeneğinin Amad Diallo olmadığı belirtildi.
Siyah-beyazlıların İngiltere'nin yanı sıra Belçika ve Portekiz liglerinde forma giyen futbolcuları da değerlendirdiği, ancak önceliği Premier Lig'deki oyunculara verdiği ifade edildi.
Manchester United cephesinden gelecek yanıtın ardından diğer alternatiflerin gündeme alınabileceği belirtildi.
2030 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Beşiktaş'ın transfer listesine aldığı Amad Diallo, 9 Ocak 2025 tarihinde Manchester United ile yeni sözleşme imzaladı.
İngiliz kulübü, Fildişi Sahilli futbolcunun kontratını 30 Haziran 2030 tarihine kadar uzattı.
Kariyerinde Atalanta, Rangers ve Sunderland formalarını da giyen Diallo, özellikle sağ kanattaki sürati, dripling becerisi ve hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çekiyor.
Genç futbolcunun Manchester United ile uzun süreli sözleşmesinin bulunması, Beşiktaş'ın transfer planında önemli bir yer teşkil ediyor.
OCAK AYINDA KANAT OPERASYONU
Beşiktaş yönetiminin ara transfer döneminde sağ kanatta kapsamlı bir değişim yapmayı hedeflediği iddia edildi.
Rashica ve Cerny'nin geleceğine ilişkin kararlar, Amad Diallo'nun Manchester United'daki durumu ve alternatif isimlerle yapılabilecek görüşmeler, siyah-beyazlıların ocak ayı transfer planının temelini oluşturuyor.