Beşiktaş yönetimi, sağ kanatta önemli bir değişim gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İngiltere'deki oyuncuları yakından takip eden siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun durumuna göre transferde yeni adımlar atmayı planlıyor.

Beşiktaş , ocak ayı transfer dönemi öncesinde sağ kanat bölgesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hücum hattındaki alternatiflerini artırmak isteyen siyah-beyazlıların rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdiği ve Manchester United 'ın yıldızı Amad Diallo'yu transfer listesine eklediği iddia edildi.

Beşiktaş'ın oyuncunun transfer koşullarını değerlendirdiği ve Manchester United'dan gelecek gelişmelere göre hareket edeceği iddia edildi.

24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor. İngiliz ekibinde bu sezon 8 karşılaşmada görev yapan Diallo'nun, siyah-beyazlıların transfer planlamasında yer aldığı belirtildi.

Beşiktaş'ın sağ kanat transferindeki dikkat çeken hedeflerinden biri Manchester United forması giyen Amad Diallo oldu.

RASHICA VE CERNY İÇİN AYRILIK PLANI

Siyah-beyazlıların sağ kanat transferinde kadrodan ayrılabilecek futbolcular da önemli rol oynuyor.

Beşiktaş'ta yönetim, ocak ayında Milot Rashica ile yollarını ayırmayı planlıyor. Vaclav Cerny için gelecek transfer tekliflerinin de değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

Teknik heyetin Ernest Poku'nun performansını da değerlendirdiği, mevcut kadrodaki kanat rotasyonuna ilişkin kararların transfer döneminden önce şekilleneceği ifade edildi.

Rashica ve Cerny'nin ayrılması durumunda Beşiktaş'ın yalnızca yabancı değil, yerli bir kanat oyuncusunu da kadrosuna katmayı değerlendirdiği kaydedildi.