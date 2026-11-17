Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper! Transfer şartları belli oldu
Beşiktaş, ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek için Manchester United'ın Hollandalı yıldızı Matthijs de Ligt'i gündemine aldı. İngiliz basınına göre siyah-beyazlılar, uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen 27 yaşındaki stoperi sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Manchester United'ın olası ayrılığa sıcak bakması ise savunma hattına yapacağı takviyelere bağlı olacak.
Beşiktaş'ta ocak ayı transfer dönemi öncesinde çalışmalar hız kazanırken savunma hattı için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Matthijs de Ligt'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İngiliz basınından TEAMtalk'ın haberine göre Beşiktaş, 27 yaşındaki Hollandalı savunmacı için kiralama formülünü değerlendiriyor. Manchester United ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan De Ligt'in ocak ayında bonservisiyle transfer edilmesi zor görünürken siyah-beyazlıların sezon sonuna kadar kiralama seçeneği üzerinde durduğu belirtildi.
BEŞİKTAŞ'TAN DE LIGT HAMLESİ
Savunma hattına önemli bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, transfer rotasını İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlıların, Manchester United'ın Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt'i savunmanın liderlerinden biri olarak değerlendirdiği ifade edildi. İngiliz basınındaki haberde Beşiktaş'ın, oyuncunun yeniden düzenli forma giyebilmesi için sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunmayı düşündüğü kaydedildi. Taraflar arasında transferin mümkün olup olmadığını belirlemek amacıyla önümüzdeki dönemde temas kurulabileceği belirtildi.
MANCHESTER UNITED'IN KARARI TRANSFERE BAĞLI
Beşiktaş'ın De Ligt planındaki en önemli konu, Manchester United'ın savunma transferleri olacak. Mauricio Pochettino'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından kadro planlamasını yeniden şekillendiren İngiliz kulübü, savunma hattını güçlendirmek istiyor. Manchester United'ın transfer gündeminde Fulham forması giyen Calvin Bassey de bulunuyor. İngiliz ekibinin savunmaya yeni oyuncular katması halinde De Ligt'in ayrılığını değerlendirebileceği belirtiliyor. Ancak Manchester United'ın, yeni bir stoper transferi gerçekleşmeden Hollandalı futbolcunun ayrılığına izin vermesi beklenmiyor.
BİR YILA YAKIN SAHALARDAN UZAK KALDI
Matthijs de Ligt, Manchester United kariyerinde ciddi bir sakatlık sorunu yaşadı. Sırtından geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Hollandalı savunmacı, operasyon geçirdi ve 2025-2026 sezonunun büyük bölümünü kaçırdı. De Ligt, bu süreçte Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda da yer alamadı. Yaklaşık bir yıllık aranın ardından yeniden sahalara dönen tecrübeli stoper, Manchester United'ın savunma rotasyonunda henüz düzenli forma şansı bulamadı.
BU SEZON SADECE İKİ MAÇTA OYNADI
Uzun süreli sakatlığının ardından yeniden görev almaya başlayan De Ligt, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki karşılaşmada forma giydi. Hollandalı futbolcu, sahalara dönüş sürecinde sınırlı süre alırken Manchester United'daki forma rekabetinde geri planda kaldı. 27 yaşındaki savunmacının düzenli oynayabileceği bir kulübe transfer olarak yeniden maç ritmi kazanmak istediği belirtildi. Beşiktaş'ın kiralama planında, futbolcunun bu beklentisinin önemli rol oynayabileceği ifade edildi.
INTER DE TAKİP EDİYOR
Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Matthijs de Ligt için İtalya'dan da ilgi bulunuyor. Serie A ekiplerinden Inter'in Hollandalı savunmacının durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Ancak İtalyan kulübünün ocak ayından çok yaz transfer dönemine odaklandığı kaydedildi. Beşiktaş'ın ise ara transfer döneminde kiralama girişiminde bulunmaya daha istekli olduğu ifade edildi. Bu durum, siyah-beyazlıların ocak ayındaki olası görüşmelerde öne çıkmasını sağlayabilir.
HOLLANDA'DAN İTALYA VE ALMANYA'YA
Matthijs de Ligt, profesyonel futbol kariyerine Ajax'ta başladı. Genç yaşta Ajax'ın kaptanlığına yükselen Hollandalı futbolcu, 2018-2019 sezonunda takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmasında önemli rol üstlendi. 2019 yılında Juventus'a transfer olan De Ligt, İtalya'da Serie A şampiyonluğu yaşadı. 2022 yazında Bayern Münih'in yolunu tutan yıldız savunmacı, Alman ekibinde Bundesliga şampiyonluğu kazandı. 2024 yılında Manchester United'a transfer olan De Ligt, kariyerini İngiltere Premier Lig'de sürdürdü.
2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Manchester United ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Matthijs de Ligt'in kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.
Beşiktaş'ın Hollandalı savunmacıyı kadrosuna katabilmesi için öncelikle İngiliz kulübüyle kiralama şartlarında anlaşması gerekiyor.