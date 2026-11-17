Matthijs de Ligt, Manchester United'da geçirdiği ciddi sırt sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Hollandalı futbolcu, tedavi sürecinde operasyon geçirdikten sonra yeniden forma giymeye başladı. (Fotoğraf: AP) BİR YILA YAKIN SAHALARDAN UZAK KALDI Matthijs de Ligt, Manchester United kariyerinde ciddi bir sakatlık sorunu yaşadı. Sırtından geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Hollandalı savunmacı, operasyon geçirdi ve 2025-2026 sezonunun büyük bölümünü kaçırdı. De Ligt, bu süreçte Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda da yer alamadı. Yaklaşık bir yıllık aranın ardından yeniden sahalara dönen tecrübeli stoper, Manchester United'ın savunma rotasyonunda henüz düzenli forma şansı bulamadı.

Manchester United'ın Hollandalı savunmacısı Matthijs de Ligt, sakatlığı nedeniyle 2025-2026 sezonunun büyük bölümünde görev yapamadı. Futbolcu, aynı süreçte Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda da yer alamadı. (Fotoğraf: AFP) BU SEZON SADECE İKİ MAÇTA OYNADI Uzun süreli sakatlığının ardından yeniden görev almaya başlayan De Ligt, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki karşılaşmada forma giydi. Hollandalı futbolcu, sahalara dönüş sürecinde sınırlı süre alırken Manchester United'daki forma rekabetinde geri planda kaldı. 27 yaşındaki savunmacının düzenli oynayabileceği bir kulübe transfer olarak yeniden maç ritmi kazanmak istediği belirtildi. Beşiktaş'ın kiralama planında, futbolcunun bu beklentisinin önemli rol oynayabileceği ifade edildi.

Beşiktaş'ın ilgilendiği Matthijs de Ligt, uzun süreli sakatlığının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki karşılaşmada görev yaptı. Hollandalı oyuncu, Manchester United'ın savunma rotasyonunda düzenli forma bulmakta zorlandı. (Fotoğraf: AA) INTER DE TAKİP EDİYOR Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Matthijs de Ligt için İtalya'dan da ilgi bulunuyor. Serie A ekiplerinden Inter'in Hollandalı savunmacının durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Ancak İtalyan kulübünün ocak ayından çok yaz transfer dönemine odaklandığı kaydedildi. Beşiktaş'ın ise ara transfer döneminde kiralama girişiminde bulunmaya daha istekli olduğu ifade edildi. Bu durum, siyah-beyazlıların ocak ayındaki olası görüşmelerde öne çıkmasını sağlayabilir.