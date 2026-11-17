Beşiktaş'a transferde kötü haber! Bonservis engeli
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Joe Willock için Newcastle United'ın istediği bonservis bedeli belli oldu. İngiliz kulübünün 15 milyon sterlin talep ettiği belirtilirken, siyah-beyazlıların 27 yaşındaki futbolcu için alternatif bir plan hazırladığı öne sürüldü.
Beşiktaş, orta saha transferi için gündemine aldığı Joe Willock konusunda girişimlerini sürdürüyor.
Sabah'ın haberine göre Newcastle United, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İngiliz futbolcunun bonservisi için 15 milyon sterlin (998 milyon TL) istiyor.
Siyah-beyazlı yönetim ise bu rakamı düşürmenin yollarını arıyor.
NEWCASTLE UNITED TALEBİNİ 5 MİLYON STERLİN DÜŞÜRDÜ
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Joe Willock için Newcastle United'ın 20 milyon sterlin bonservis bedeli belirlediği aktarıldı.
İngiliz kulübünün, oyuncunun sözleşmesinin sona ermesine kısa bir süre kalması nedeniyle talebini 15 milyon sterline indirdiği ancak Beşiktaş'ın bu rakamı yüksek bulduğu belirtildi.
BEŞİKTAŞ'TAN BONSERVİSSİZ TRANSFER PLANI
Siyah-beyazlı yönetimin, Newcastle United'ın bonservis talebini 10 milyon euronun (555 milyon TL) altına çekmemesi durumunda transfer için farklı bir yol izleyeceği öne sürüldü.
Beşiktaş'ın, İngiliz orta saha oyuncusuyla devre arasında anlaşma sağlayarak sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı hedeflediği ifade edildi.
Bu doğrultuda siyah-beyazlıların, Newcastle United ile yapılacak görüşmelerde istediği sonucu alamaması halinde Willock ile sözleşme görüşmelerine ağırlık vereceği aktarıldı.
Habere göre Beşiktaş'ın önceliği, Joe Willock'u daha düşük bir bonservis bedeliyle devre arasında transfer etmek. Newcastle United'ın 15 milyon sterlinlik talebini sürdürmesi halinde ise siyah-beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcuyu bonservissiz kadrosuna katma seçeneğine yönelecek.