

Bu doğrultuda siyah-beyazlıların, Newcastle United ile yapılacak görüşmelerde istediği sonucu alamaması halinde Willock ile sözleşme görüşmelerine ağırlık vereceği aktarıldı.

Habere göre Beşiktaş'ın önceliği, Joe Willock'u daha düşük bir bonservis bedeliyle devre arasında transfer etmek. Newcastle United'ın 15 milyon sterlinlik talebini sürdürmesi halinde ise siyah-beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcuyu bonservissiz kadrosuna katma seçeneğine yönelecek.

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Joe Willock

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Newcastle United