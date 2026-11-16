Beşiktaş'ta transfer Galatasaray'a bağlı! Italiano'nun raporu hazır
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde Galatasaray derbisine odaklandı. Siyah-beyazlı yönetim, derbiden galibiyetle ayrılarak zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirmesi halinde yıldız transferler için bütçeyi artıracak.
Beşiktaş'ta ara transfer döneminin yol haritası, Galatasaray ile oynanacak derbinin sonucuna göre şekillenecek.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen siyah-beyazlılar, ezeli rakibini mağlup ederek puan farkını azaltmayı hedefliyor.
Yönetim ise kritik karşılaşmadan alınacak sonuca göre transfer çalışmalarına hız verecek.
DERBİ GALİBİYETİ TRANSFER BÜTÇESİNİ ARTIRACAK
Beşiktaş yönetimi, Galatasaray karşısında kazanılması ve zirveyle puan farkının 3'e düşmesi durumunda ara transfer döneminde önemli bir bütçe ayırmayı planlıyor.
Siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirmek ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek için kadrosuna yıldız isimler katmayı amaçlıyor.
VINCENZO ITALIANO'NUN RAPORU HAZIR
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun transfer raporunda yer alan futbolcular için harekete geçmeye hazırlanan yönetim, yapılacak takviyelerin kapsamını derbi sonucuna bağladı.
İtalyan teknik adamın talepleri doğrultusunda belirlenen isimlerin kadroya katılması için Galatasaray karşılaşması belirleyici olacak.
Beşiktaş'ın derbiden galibiyetle ayrılması halinde yönetim, Italiano'nun istediği transferleri gerçekleştirmek için girişimlerini hızlandıracak.
Böylece siyah-beyazlıların ara transfer dönemindeki harcamaları ve kadro güçlendirme hamleleri, Galatasaray karşısında alınacak sonuç doğrultusunda netleşecek.