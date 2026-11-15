Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın, Portekiz temsilcisi Alverca'da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu için yeni bir teklif hazırladığı iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş , orta saha takviyesi için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, yaz aylarında transfer listesine aldığı Davy Gui'yi yeniden gündemine taşıdı.

İlk girişiminden sonuç alamayan Beşiktaş'ın, ara transfer döneminde yeni bir bonservis teklifiyle Portekiz kulübünün karşısına çıkmayı planladığı kaydedildi.

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği genç oyuncu için ocak ayında Alverca'nın kapısını çalabileceği belirtildi.

Portekiz basınından Record'un haberine göre Beşiktaş, Davy Gui'yi transfer etmek için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Davy Gui'nin 6 milyon euro değeri var. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

6 MİLYON EUROLUK MADDE

Davy Gui'nin transferinde öne çıkan ayrıntılardan biri sözleşmesindeki serbest kalma bedeli oldu.

Portekiz basınında daha önce yayımlanan haberlerde genç orta sahanın serbest kalma maddesinin 6 milyon euro olduğu belirtilmişti.

Beşiktaş'ın yaz aylarında bu rakamın altında bir teklif sunduğu ancak transferin gerçekleşmediği ifade edildi.

Siyah-beyazlıların ocak ayında hazırlayacağı yeni teklifin, Alverca'nın taleplerine göre şekillenmesi bekleniyor.

LYON VE SWANSEA DA DEVREDE

Beşiktaş'ın Davy Gui transferinde iki rakibi bulunuyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon ile İngiltere Championship temsilcisi Swansea City'nin de 20 yaşındaki oyuncuyu takip ettiği belirtildi.