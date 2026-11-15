UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Beşiktaş'a Portekiz'den geleceğin yıldızı! Transferde güçlü rakipler var

Beşiktaş, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için rotasını Portekiz'e çevirdi. Siyah-beyazlıların, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Alverca'nın 20 yaşındaki futbolcusu Davy Gui için yeni teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Fildişi Sahilli oyuncuyla Lyon ve Swansea City de ilgilenirken transferde 6 milyon euroluk serbest kalma maddesi gündeme geldi.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Beşiktaş'a Portekiz'den geleceğin yıldızı! Transferde güçlü rakipler var

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, orta saha takviyesi için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, yaz aylarında transfer listesine aldığı Davy Gui'yi yeniden gündemine taşıdı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın, Portekiz temsilcisi Alverca'da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu için yeni bir teklif hazırladığı iddia edildi.

Vincenzo Italiano transfer istedi. (Fotoğraf: AA)Vincenzo Italiano transfer istedi. (Fotoğraf: AA)
BEŞİKTAŞ'TAN YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Portekiz basınından Record'un haberine göre Beşiktaş, Davy Gui'yi transfer etmek için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği genç oyuncu için ocak ayında Alverca'nın kapısını çalabileceği belirtildi.

İlk girişiminden sonuç alamayan Beşiktaş'ın, ara transfer döneminde yeni bir bonservis teklifiyle Portekiz kulübünün karşısına çıkmayı planladığı kaydedildi.

Davy Gui'nin 6 milyon euro değeri var. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)Davy Gui'nin 6 milyon euro değeri var. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)
6 MİLYON EUROLUK MADDE

Davy Gui'nin transferinde öne çıkan ayrıntılardan biri sözleşmesindeki serbest kalma bedeli oldu.

Portekiz basınında daha önce yayımlanan haberlerde genç orta sahanın serbest kalma maddesinin 6 milyon euro olduğu belirtilmişti.

Beşiktaş'ın yaz aylarında bu rakamın altında bir teklif sunduğu ancak transferin gerçekleşmediği ifade edildi.

Siyah-beyazlıların ocak ayında hazırlayacağı yeni teklifin, Alverca'nın taleplerine göre şekillenmesi bekleniyor.

LYON VE SWANSEA DA DEVREDE

Beşiktaş'ın Davy Gui transferinde iki rakibi bulunuyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon ile İngiltere Championship temsilcisi Swansea City'nin de 20 yaşındaki oyuncuyu takip ettiği belirtildi.

Davy Gui'nin 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fotoğraf: Alverca)Davy Gui'nin 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fotoğraf: Alverca)

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR UZATILDI

Alverca, 17 Eylül 2026 tarihinde yaptığı resmî açıklamayla Davy Gui'nin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Portekiz kulübü, genç futbolcunun performansından memnun olduğunu ve uzun vadeli kadro planlamasında oyuncuyu önemli bir isim olarak gördüğünü gösteren bir adım attı.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde karşılaşacağı koşullar da önem kazandı.

Davy Gui bu sezon 11 maça çıktı. (Fotoğraf: Alverca)Davy Gui bu sezon 11 maça çıktı. (Fotoğraf: Alverca)
BU SEZON 11 MAÇTA FORMA GİYDİ

Davy Gui, 2026-2027 sezonunda Alverca formasıyla 11 karşılaşmada görev aldı.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu mücadelelerde henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Geçen sezon 29 maçta görev alan Gui, Portekiz temsilcisinin orta saha rotasyonunda kendisine yer buldu.

Davy Gui Dijon'da da oynadı. (Fotoğraf: Alverca)Davy Gui Dijon'da da oynadı. (Fotoğraf: Alverca)
DAVY GUI KİMDİR?

15 Haziran 2006'da Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen Davy Gui, futbol kariyerine ülkesindeki Abengourou takımında başladı.

Ardından Fransa'ya giderek Dijon altyapısına katılan genç oyuncu, 2024-2025 sezonunda kulübün A takımı ve rezerv takımında görev yaptı.

2025 yazında Portekiz ekibi Alverca'ya transfer olan Gui, merkez orta sahada gösterdiği performansla dikkat çekti.

Beşiktaş'ın yeniden transfer gündemine aldığı oyuncunun geleceğinde, siyah-beyazlıların hazırlayacağı yeni teklif ile Alverca'nın bonservis beklentisi belirleyici olacak.

Beşiktaşta ayrılık kararı! Kontenjan açılacakBeşiktaşta ayrılık kararı! Kontenjan açılacak
Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Kontenjan açılacak

Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Kontenjan açılacak
SONRAKİ HABER

Beşiktaş'ta flaş ayrılık kararı!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Beşiktaş

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler