Beşiktaş'a Portekiz'den geleceğin yıldızı! Transferde güçlü rakipler var
Beşiktaş, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için rotasını Portekiz'e çevirdi. Siyah-beyazlıların, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Alverca'nın 20 yaşındaki futbolcusu Davy Gui için yeni teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Fildişi Sahilli oyuncuyla Lyon ve Swansea City de ilgilenirken transferde 6 milyon euroluk serbest kalma maddesi gündeme geldi.
Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, orta saha takviyesi için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, yaz aylarında transfer listesine aldığı Davy Gui'yi yeniden gündemine taşıdı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın, Portekiz temsilcisi Alverca'da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu için yeni bir teklif hazırladığı iddia edildi.
BEŞİKTAŞ'TAN YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Portekiz basınından Record'un haberine göre Beşiktaş, Davy Gui'yi transfer etmek için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.
Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği genç oyuncu için ocak ayında Alverca'nın kapısını çalabileceği belirtildi.
İlk girişiminden sonuç alamayan Beşiktaş'ın, ara transfer döneminde yeni bir bonservis teklifiyle Portekiz kulübünün karşısına çıkmayı planladığı kaydedildi.
6 MİLYON EUROLUK MADDE
Davy Gui'nin transferinde öne çıkan ayrıntılardan biri sözleşmesindeki serbest kalma bedeli oldu.
Portekiz basınında daha önce yayımlanan haberlerde genç orta sahanın serbest kalma maddesinin 6 milyon euro olduğu belirtilmişti.
Beşiktaş'ın yaz aylarında bu rakamın altında bir teklif sunduğu ancak transferin gerçekleşmediği ifade edildi.
Siyah-beyazlıların ocak ayında hazırlayacağı yeni teklifin, Alverca'nın taleplerine göre şekillenmesi bekleniyor.
LYON VE SWANSEA DA DEVREDE
Beşiktaş'ın Davy Gui transferinde iki rakibi bulunuyor.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon ile İngiltere Championship temsilcisi Swansea City'nin de 20 yaşındaki oyuncuyu takip ettiği belirtildi.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR UZATILDI
Alverca, 17 Eylül 2026 tarihinde yaptığı resmî açıklamayla Davy Gui'nin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığını duyurdu.
Portekiz kulübü, genç futbolcunun performansından memnun olduğunu ve uzun vadeli kadro planlamasında oyuncuyu önemli bir isim olarak gördüğünü gösteren bir adım attı.
Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde karşılaşacağı koşullar da önem kazandı.
BU SEZON 11 MAÇTA FORMA GİYDİ
Davy Gui, 2026-2027 sezonunda Alverca formasıyla 11 karşılaşmada görev aldı.
20 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu mücadelelerde henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Geçen sezon 29 maçta görev alan Gui, Portekiz temsilcisinin orta saha rotasyonunda kendisine yer buldu.
DAVY GUI KİMDİR?
15 Haziran 2006'da Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen Davy Gui, futbol kariyerine ülkesindeki Abengourou takımında başladı.
Ardından Fransa'ya giderek Dijon altyapısına katılan genç oyuncu, 2024-2025 sezonunda kulübün A takımı ve rezerv takımında görev yaptı.
2025 yazında Portekiz ekibi Alverca'ya transfer olan Gui, merkez orta sahada gösterdiği performansla dikkat çekti.
Beşiktaş'ın yeniden transfer gündemine aldığı oyuncunun geleceğinde, siyah-beyazlıların hazırlayacağı yeni teklif ile Alverca'nın bonservis beklentisi belirleyici olacak.