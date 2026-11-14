Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Kontenjan açılacak
Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, teknik heyetin beklentilerini karşılayamadığı öne sürülen Vaclav Cerny ile yollarını ayırarak yabancı kontenjanında yer açmayı planladığı iddia edildi.
Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Beşiktaş'ta ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar başladı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosunu yeniden şekillendirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı yönetimin, Çek futbolcu Vaclav Cerny'nin geleceğini değerlendirmeye aldığı öne sürüldü.
CERNY İLE YOLLAR AYRILABİLİR
Beşiktaş'ta teknik heyetin Vaclav Cerny'nin performansından memnun olmadığı ve oyuncudan beklenen katkının alınamadığı belirtildi.
Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı yönetimin, Çek futbolcuyla ara transfer döneminde yollarını ayırma seçeneğini gündemine aldığı iddia edildi.
Yönetimin, kadro planlamasında teknik heyetin taleplerini ön planda tutarak özellikle hücum hattında değişikliğe gitmeyi değerlendirdiği aktarıldı.
YABANCI KONTENJANINDA YER AÇILACAK
Beşiktaş'ın Cerny ile yollarını ayırma planının arkasında yabancı kontenjanında yer açma hedefinin de bulunduğu ifade edildi.
Siyah-beyazlıların, Çek futbolcunun takımdan ayrılması durumunda boşalacak kontenjanı yeni bir transfer için kullanmayı planladığı öne sürüldü.
Beşiktaş yönetiminin ocak ayındaki ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmayı hedeflediği, Cerny'nin olası ayrılığının da bu kadro yapılanması kapsamında değerlendirildiği belirtildi.