Beşiktaş'ta Italiano yıldız ismin biletini kesti! Fesih kararı
Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, Milot Rashica ile yollarını ayırarak savunma hattına deneyimli bir stoper takviyesi yapmayı planlıyor.
Beşiktaş'ta ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması şekillenmeye başladı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun hazırladığı raporu değerlendiren siyah-beyazlı yönetim, takımdan ayrılacak ve transfer edilecek oyuncular için yol haritasını belirledi.
İlk ayrılık adayının ise Kosovalı futbolcu Milot Rashica olduğu belirtildi.
RASHICA İÇİN BONSERVİS BEKLENMİYOR
Vincenzo Italiano'nun gelecek planları arasında yer almadığı ifade edilen Milot Rashica ile ocak ayında yolların ayrılması hedefleniyor.
Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Kosovalı oyuncu için bonservis bedeli talep edilmeyecek.
Rashica'nın bedelsiz olarak başka bir takıma transfer olması ya da karşılıklı anlaşmayla sözleşmesinin feshedilmesi seçenekleri üzerinde duruluyor.
SAVUNMAYA DENEYİMLİ STOPER TAKVİYESİ
Beşiktaş yönetimi, Rashica'nın ayrılığıyla açılacak yabancı kontenjanını savunma hattında kullanmayı planlıyor.
Siyah-beyazlıların ara transfer dönemindeki önceliği, takıma doğrudan katkı sağlayabilecek deneyimli bir stoperi kadroya katmak olacak.
Öte yandan savunmada görev yapan Agbadou ve Djalo'nun performansları da teknik heyetin değerlendirmesinde yer alıyor.
İki oyuncunun zaman zaman eleştirilen performanslarına rağmen ocak ayında gönderilmelerinin planlanmadığı, takımdaki geleceklerine ilişkin kararın sezon sonunda verileceği ifade ediliyor.