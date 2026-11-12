İlk ayrılık adayının ise Kosovalı futbolcu Milot Rashica olduğu belirtildi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun hazırladığı raporu değerlendiren siyah-beyazlı yönetim, takımdan ayrılacak ve transfer edilecek oyuncular için yol haritasını belirledi.



RASHICA İÇİN BONSERVİS BEKLENMİYOR

Vincenzo Italiano'nun gelecek planları arasında yer almadığı ifade edilen Milot Rashica ile ocak ayında yolların ayrılması hedefleniyor.

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Kosovalı oyuncu için bonservis bedeli talep edilmeyecek.

Rashica'nın bedelsiz olarak başka bir takıma transfer olması ya da karşılıklı anlaşmayla sözleşmesinin feshedilmesi seçenekleri üzerinde duruluyor.