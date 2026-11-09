VAR hakemi Davut Dakul Çelik, Orkun Kökçü pozisyonunda bariz gol şansı ihlali ihtimali nedeniyle inceleme önerdi. (Fotoğraf: AA) YANINDAKİ OYUNCUYA BAKACAĞIM Atilla Karaoğlan, görüntüleri incelerken Orkun Kökçü'ye müdahale edilmemesi halinde rakip savunmacının pozisyona yetişme ihtimaline odaklandı. Karaoğlan, VAR hakeminden görüntüyü normal hızda oynatmasını isteyerek, "Davut, normal hızda bir oynatır mısın? Yandaki oyuncuya bakacağım. Evet, topu kontrol etme olasılığına bakalım." dedi. Hakem, incelemesini sürdürerek, "Davut, hemen sağ tarafındaki oyuncunun, ona yetişip yetişmeme ihtimaline bakıyorum. Ben, o yüzden sarı kart verdim." ifadelerini kullandı. VAR hakemi Davut Dakul Çelik ise Karaoğlan'a pozisyonu farklı bir açıdan gösterebileceğini belirtti.

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının hakemi Atilla Karaoğlan, VAR uyarısının ardından saha kenarındaki monitöre gitti. (Fotoğraf: İHA)



KADEMЕDEKİ OYUNCUNUN YETİŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM Atilla Karaoğlan, VAR hakeminin sunduğu görüntüleri yeniden izleyerek savunmadaki diğer futbolcunun konumunu değerlendirdi. Davut Dakul Çelik'ten görüntüyü durdurmasını isteyen Karaoğlan, "Tamam, ver. Şu adamın bir derinliğini göreyim. Dur, Davut yavaş dur burada." dedi. Karaoğlan, incelemenin ardından kararını şu sözlerle açıkladı: "Kademedeki oyuncunun, bariz gol şansı için oyuncuya yetişeceğini düşünüyorum. Sarı kartta kalıyorum. Direkt serbest vuruşla oyunu başlatıyorum." VAR hakemi Davut Dakul Çelik ise Karaoğlan'ın değerlendirmesine, "Karar senin hocam." yanıtını verdi.