Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının VAR kayıtları açıklandı! Orkun Kökçü'nün pozisyonunda neler konuşuldu?
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasına ait VAR kayıtlarını yayımladı. Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Orkun Kökçü'nün yerde kaldığı pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan ile VAR hakemi Davut Dakul Çelik arasında geçen konuşmalar ortaya çıktı. VAR'ın bariz gol şansı ihlali gerekçesiyle inceleme önerdiği pozisyonda Karaoğlan, sarı kart kararını değiştirmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Haftanın dikkat çeken pozisyonları arasında Beşiktaş-Gençlerbirliği mücadelesinde Orkun Kökçü'nün yerde kaldığı an da yer aldı.
TFF tarafından yayımlanan sesli ve görüntülü kayıtlarda, maçın hakemi Atilla Karaoğlan ile VAR hakemi Davut Dakul Çelik'in pozisyonu nasıl değerlendirdiği ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı karşılaşmada Karaoğlan, saha kenarındaki monitörde yaptığı incelemenin ardından ilk kararında kalarak sarı kart uygulamasını değiştirmedi.
VAR'DAN BARİZ GOL ŞANSI UYARISI
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada Orkun Kökçü'nün rakip müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyon, VAR tarafından incelemeye alındı.
VAR hakemi Davut Dakul Çelik, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a, "Potansiyel bariz gol şansı ihlali için sahada inceleme öneriyorum." diyerek monitöre gelmesini istedi.
Karaoğlan'ın "Dinliyorum." yanıtının ardından VAR hakemi, pozisyonu farklı kamera açılarından göstereceğini belirtti.
Davut Dakul Çelik, "Pozisyonun önce dışarıda olduğunu göstereceğim, akabinde ofsayt kamerasından vereceğim." ifadelerini kullandı.
KARAОĞLAN: TAMAM, TEMAS DIŞARIDA
Saha kenarındaki monitöre gelen Atilla Karaoğlan, ilk olarak müdahalenin gerçekleştiği noktayı inceledi.
Tecrübeli hakem, pozisyonu izledikten sonra "Geliyorum. Tamam temas dışarıda." sözleriyle faulün ceza sahası dışında yapıldığını belirtti.
Bunun üzerine VAR hakemi Davut Dakul Çelik, "Ofsayttan veriyorum bariz gol şansı için." diyerek pozisyonu başka bir kamera açısından gösterdi.
İncelemenin bu bölümünde müdahalenin yeri yerine Orkun Kökçü'nün bariz gol atma şansının engellenip engellenmediği değerlendirildi.
YANINDAKİ OYUNCUYA BAKACAĞIM
Atilla Karaoğlan, görüntüleri incelerken Orkun Kökçü'ye müdahale edilmemesi halinde rakip savunmacının pozisyona yetişme ihtimaline odaklandı.
Karaoğlan, VAR hakeminden görüntüyü normal hızda oynatmasını isteyerek, "Davut, normal hızda bir oynatır mısın? Yandaki oyuncuya bakacağım. Evet, topu kontrol etme olasılığına bakalım." dedi.
Hakem, incelemesini sürdürerek, "Davut, hemen sağ tarafındaki oyuncunun, ona yetişip yetişmeme ihtimaline bakıyorum. Ben, o yüzden sarı kart verdim." ifadelerini kullandı.
VAR hakemi Davut Dakul Çelik ise Karaoğlan'a pozisyonu farklı bir açıdan gösterebileceğini belirtti.
KADEMЕDEKİ OYUNCUNUN YETİŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM
Atilla Karaoğlan, VAR hakeminin sunduğu görüntüleri yeniden izleyerek savunmadaki diğer futbolcunun konumunu değerlendirdi.
Davut Dakul Çelik'ten görüntüyü durdurmasını isteyen Karaoğlan, "Tamam, ver. Şu adamın bir derinliğini göreyim. Dur, Davut yavaş dur burada." dedi.
Karaoğlan, incelemenin ardından kararını şu sözlerle açıkladı:
"Kademedeki oyuncunun, bariz gol şansı için oyuncuya yetişeceğini düşünüyorum. Sarı kartta kalıyorum. Direkt serbest vuruşla oyunu başlatıyorum."
VAR hakemi Davut Dakul Çelik ise Karaoğlan'ın değerlendirmesine, "Karar senin hocam." yanıtını verdi.
VAR İNCELEMESİNDE KARAR DEĞİŞMEDİ
Orkun Kökçü'nün yerde kaldığı pozisyonda VAR hakemi, olası bariz gol şansı ihlali nedeniyle kırmızı kart değerlendirmesi yapılmasını istedi.
Ancak Atilla Karaoğlan, rakip takımın kademedeki savunma oyuncusunun pozisyona yetişebileceği görüşünü benimsedi.
Faulün ceza sahası dışında gerçekleştiğini de belirten Karaoğlan, incelemenin ardından sarı kart kararında kaldı ve oyunu direkt serbest vuruşla başlattı.
SAMSUNSPOR-KONYASPOR MAÇININ KAYITLARI DA YAYIMLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 11. haftasına ait VAR kayıtları kapsamında Samsunspor-Konyaspor karşılaşmasındaki sahada inceleme pozisyonunu da yayımladı.