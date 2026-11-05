Celtic - Beşiktaş maçı Libero TV'de

Beşiktaş 'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic ile karşı karşıya geldiği mücadele, Libero TV'nin özel yayınında tüm yönleriyle ele alınıyor.

Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero TV, UEFA Avrupa Ligi heyecanını deneyimli yorumcuların analizleriyle futbolseverlere taşımaya devam ediyor.

Siyah-beyazlıların Celtic Park'ta sergilediği performans, maçın kırılma anları, futbolcuların bireysel performansları ve karşılaşmanın kritik pozisyonları canlı yayında masaya yatırılıyor.

Spor yorumcuları Kartal Yiğit, Serkan Korkmaz ve İbrahim Yavuz, Celtic-Beşiktaş karşılaşmasını Libero TV ekranlarında değerlendiriyor.

KARTAL YİĞİT, SERKAN KORKMAZ VE İBRAHİM YAVUZ YORUMLUYOR

Beşiktaş Celtic ile karşılaştı. (Fotoğraf: AA)

VINCENZO ITALIANO'NUN TERCİHLERİ MASAYA YATIRILIYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Celtic karşısındaki ilk 11 tercihi, oyun planı ve mücadele içerisindeki taktiksel hamleleri programın öne çıkan konuları arasında yer alıyor.

Siyah-beyazlıların hücum organizasyonları, savunma performansı ve İskoç temsilcisinin baskılı oyununa karşı verdiği mücadele detaylı şekilde analiz ediliyor.

Karşılaşmada yaşanan önemli gelişmeler ve futbolcuların sahadaki performansları da Kartal Yiğit, Serkan Korkmaz ve İbrahim Yavuz'un değerlendirmeleriyle futbolseverlere aktarılıyor.