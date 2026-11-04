Celtic formasıyla geçirdiği dönemin ardından eski takımına rakip olmaya hazırlanan Hyeon-Gyu Oh ise Glasgow'a dönüşünün kendisi için taşıdığı anlamı anlattı.

Beşiktaş'ta Celtic karşılaşması öncesinde gözler teknik direktör Vincenzo Italiano ve Güney Koreli golcü Hyeon-Gyu Oh'un açıklamalarına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında İskoçya temsilcisine konuk olacak siyah-beyazlılarda hem kadro tercihleri hem de Avrupa hedefiyle ilgili önemli mesajlar verildi.

ORKUN KÖKÇÜ YEDEK BAŞLAYACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, sakatlığı nedeniyle son dönemde forma giyemeyen Orkun Kökçü'nün Celtic karşılaşmasında ilk 11'de yer almayacağını açıkladı.

İtalyan çalıştırıcı, takımın orta sahasında Orkun ve Fabio Miretti'nin yokluğunu hissettiklerini belirterek iki futbolcunun özellikle pas kalitesi ve hücum organizasyonlarındaki etkisine dikkat çekti.

Italiano, Orkun Kökçü ve Fabio Miretti'nin son durumları hakkında konuşarak, "Son birkaç günde Miretti ve Orkun'dan yoksunduk. Pas kalitelerini, son topları oynamalarını, oyunu okumalarını, şutlarını aradık. Bunlarda eksik kaldık. Onlar olmadan da pozitif sonuçlar aldık. Orkun yedekte olacak, süre almasını planlıyoruz. Yarın umarım planlarımız yolunda gider ve Orkun da işe dahil olur. Miretti'yi de kısa sürede bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakatlığının ardından İskoçya kafilesine dahil edilen Orkun Kökçü'nün durumu maç saatinde bir kez daha değerlendirilecek.

ITALIANO'DAN İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK MESAJI

Vincenzo Italiano, Celtic karşılaşmasında oyuncu tercihlerini değiştireceğini de duyurdu.

Takım içinde güven ve sistem uyumuna büyük önem verdiğini belirten İtalyan teknik adam, bütün futbolcuların görev almaya hazır olması gerektiğini vurguladı.

Kadro planlamasında oyuncuların sorumluluklarının bilincinde olması gerektiğine dikkat çeken Italiano, "Bence takım kurduğum zaman seçtiğiniz oyuncular önemli. Onların size güvenmesi, sizin onlara güvenmeniz lazım. Sisteme uyan oyuncular lazım. Oyuncuların kendini önemli hissetmesi lazım." şeklinde konuştu.

Avrupa'da iyi bir performans sergilediklerini anlatan tecrübeli çalıştırıcı, Celtic karşılaşmasının ardından pazar günü de maça çıkacaklarını hatırlattı.

Italiano, yoğun fikstür nedeniyle bazı değişiklikler yapacaklarını belirterek hedeflerinin Glasgow'dan olumlu bir sonuçla ayrılmak olduğunu dile getirdi.