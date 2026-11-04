Italiano'dan Celtic öncesi karar! O yıldız kulübede
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic'e konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşma öncesinde kadro planını açıkladı. İtalyan çalıştırıcı, sakatlıktan dönen Orkun Kökçü'nün maça yedek başlayacağını duyururken ilk 11'de değişiklik yapacağının sinyalini verdi. Eski takımı Celtic'e rakip olmaya hazırlanan Hyeon-Gyu Oh ise gol atması hâlinde ağlayabileceğini söyledi. İşte Glasgow'daki basın toplantısından öne çıkanlar...
Beşiktaş'ta Celtic karşılaşması öncesinde gözler teknik direktör Vincenzo Italiano ve Güney Koreli golcü Hyeon-Gyu Oh'un açıklamalarına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında İskoçya temsilcisine konuk olacak siyah-beyazlılarda hem kadro tercihleri hem de Avrupa hedefiyle ilgili önemli mesajlar verildi.
Glasgow'da düzenlenen basın toplantısında Orkun Kökçü'nün son durumuna açıklık getiren Italiano, millî futbolcunun yedek kulübesinde başlayacağını ve karşılaşmanın ilerleyen bölümünde süre almasını planladıklarını söyledi.
Celtic formasıyla geçirdiği dönemin ardından eski takımına rakip olmaya hazırlanan Hyeon-Gyu Oh ise Glasgow'a dönüşünün kendisi için taşıdığı anlamı anlattı.
ORKUN KÖKÇÜ YEDEK BAŞLAYACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, sakatlığı nedeniyle son dönemde forma giyemeyen Orkun Kökçü'nün Celtic karşılaşmasında ilk 11'de yer almayacağını açıkladı.
İtalyan çalıştırıcı, takımın orta sahasında Orkun ve Fabio Miretti'nin yokluğunu hissettiklerini belirterek iki futbolcunun özellikle pas kalitesi ve hücum organizasyonlarındaki etkisine dikkat çekti.
Italiano, Orkun Kökçü ve Fabio Miretti'nin son durumları hakkında konuşarak, "Son birkaç günde Miretti ve Orkun'dan yoksunduk. Pas kalitelerini, son topları oynamalarını, oyunu okumalarını, şutlarını aradık. Bunlarda eksik kaldık. Onlar olmadan da pozitif sonuçlar aldık. Orkun yedekte olacak, süre almasını planlıyoruz. Yarın umarım planlarımız yolunda gider ve Orkun da işe dahil olur. Miretti'yi de kısa sürede bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Sakatlığının ardından İskoçya kafilesine dahil edilen Orkun Kökçü'nün durumu maç saatinde bir kez daha değerlendirilecek.
ITALIANO'DAN İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK MESAJI
Vincenzo Italiano, Celtic karşılaşmasında oyuncu tercihlerini değiştireceğini de duyurdu.
Takım içinde güven ve sistem uyumuna büyük önem verdiğini belirten İtalyan teknik adam, bütün futbolcuların görev almaya hazır olması gerektiğini vurguladı.
Kadro planlamasında oyuncuların sorumluluklarının bilincinde olması gerektiğine dikkat çeken Italiano, "Bence takım kurduğum zaman seçtiğiniz oyuncular önemli. Onların size güvenmesi, sizin onlara güvenmeniz lazım. Sisteme uyan oyuncular lazım. Oyuncuların kendini önemli hissetmesi lazım." şeklinde konuştu.
Avrupa'da iyi bir performans sergilediklerini anlatan tecrübeli çalıştırıcı, Celtic karşılaşmasının ardından pazar günü de maça çıkacaklarını hatırlattı.
Italiano, yoğun fikstür nedeniyle bazı değişiklikler yapacaklarını belirterek hedeflerinin Glasgow'dan olumlu bir sonuçla ayrılmak olduğunu dile getirdi.
TROSSARD İÇİN POZİSYON MESAJI
İtalyan teknik adam, Leandro Trossard'ın Celtic karşılaşmasındaki rolüne ilişkin de değerlendirmede bulundu.
Belçikalı futbolcunun farklı hücum pozisyonlarında görev yapabildiğini vurgulayan Italiano, oyuncunun oyun zekâsına ve çok yönlülüğüne dikkat çekerek, "Trossard'dan bahsediyoruz. Tanınan, kendisini kanıtlamış, zeki ve oyunu iyi okuyan bir oyuncu. Ortada ve kanatlarda oynayabiliyor." ifadelerini kullandı.
Italiano, hücum hattındaki bütün oyuncuları oyun planına dahil etmeye çalıştığını belirterek Celtic karşısındaki tercihlerini karşılaşma öncesinde belirleyeceklerini söyledi.
OH: 2 AYDIR BU MAÇI BEKLİYORUM
Basın toplantısında söz alan Hyeon-Gyu Oh, Celtic Park'a dönüşünün kendisi için son derece özel olduğunu anlattı.
Güney Koreli futbolcu, daha önce formasını giydiği İskoç ekibine karşı oynayacağı mücadeleyi uzun süredir beklediğini belirterek, "Çok heyecanlıyım, hazırım. 2 aydır bu maçı bekliyordum." dedi.
Celtic'te geçirdiği döneme ilişkin duygularını paylaşan Oh, Glasgow'a ilk geldiğinde İngilizce konuşmakta zorlandığını ancak kulüpte kendisini kısa sürede bir ailenin parçası gibi hissettiğini belirtti.
İskoç ekibini ikinci evi olarak gördüğünü dile getiren Güney Koreli golcü, eski takımına karşı sahaya çıkmanın kariyerindeki özel anlardan biri olacağını vurguladı.
GOL ATARSAM AĞLAYABİLİRİM
Hyeon-Gyu Oh'un açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise Celtic'e gol atması hâlinde yaşayabileceği duygularla ilgili oldu.
Glasgow'daki günlerinden unutulmaz anılar biriktirdiğini anlatan futbolcu, Celtic taraftarlarına teşekkür ederek, "Celtic'e ilk geldiğimde çok gençtim, hayalleri ve rüyaları olan bir gençtim. Zor ve güzel zamanlar geçirdim, anılarım var Celtic'te. Çok teşekkür etmek istiyorum tüm taraftarlara. Gol attığımda ağlayabilirim bile..." ifadelerini kullandı.
Güney Koreli oyuncu, Celtic'in kalbinde ayrı bir yere sahip olduğunu belirtirken Beşiktaş formasına duyduğu bağlılığı da vurguladı.
Oh, gol atsa da atmasa da kendisi için çok özel bir karşılaşma olacağını dile getirdi.
BEŞİKTAŞ İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM
Eski kulübüne duyduğu sevginin Beşiktaş için ortaya koyacağı mücadeleyi etkilemeyeceğini söyleyen Hyeon-Gyu Oh, siyah-beyazlı formayı gururla taşıdığını ifade etti.
Güney Koreli futbolcu, eski takımına karşı göstereceği performans hakkında konuşarak, "Beşiktaş oyuncusuyum, Beşiktaş'ta gururla oynuyorum, Beşiktaş için her şeyimi vereceğim." dedi.
Celtic'teki döneminde hem saha içinde hem de saha dışında önemli deneyimler kazandığını anlatan Oh, son aylarda düzenli forma şansı bulduğunu ve fiziksel açıdan kendisini iyi hissettiğini söyledi.
ESKİ TAKIMINA RAKİP OLACAK
Hyeon-Gyu Oh, 2023 yılında Güney Kore'nin Suwon Samsung Bluewings takımından Celtic'e transfer olmuştu.
İskoç ekibindeki kariyerinin ardından Belçika temsilcisi Genk'e geçen golcü futbolcu, daha sonra Beşiktaş'ın kadrosuna katıldı.
Celtic formasıyla İskoçya Premiership'te 36 karşılaşmaya çıkan Oh, 11 gol kaydetti.
Glasgow'da önemli başarılar yaşayan Güney Koreli oyuncu, bu kez Celtic Park'a Beşiktaş formasıyla dönecek.
SİNİRLİ BİR CELTIC GÖREBİLİRİZ
Vincenzo Italiano, Celtic'in Avrupa Ligi'nde henüz puan alamamasının karşılaşmayı daha da zorlaştırabileceğini söyledi.
İskoç ekibinin taraftar desteğiyle güçlü bir mücadele ortaya koyacağını belirten Italiano, rakibin puan tablosundaki durumuna şaşırdığını dile getirdi.
Celtic'in karşılaşmaya yüksek motivasyonla çıkmasını beklediğini vurgulayan İtalyan teknik adam, "Celtic'in sıfır puanda olmasına şaşırdım. Sinirli bir Celtic görebiliriz. Bu da işimizi zorlaştıracaktır." ifadelerini kullandı.
Italiano, Celtic taraftarlarının oluşturduğu atmosfere dikkat çekerek oyuncularının aynı motivasyonla karşılık vermesi gerektiğini vurguladı.
Tecrübeli çalıştırıcı, geçen sezon Celtic'e karşı oynadığı ve takımının 2-0 geriden gelerek 2-2'lik beraberlik elde ettiği karşılaşmayı da hatırlattı.
AVRUPA'DA MOTİVASYONUMUZ FARKLI
Beşiktaş'ın Avrupa maçlarına farklı bir konsantrasyonla hazırlandığını belirten Vincenzo Italiano, ligdeki performans ile Avrupa'daki mücadeleleri birbirinden ayrı değerlendirdi.
Avrupa kupalarında gösterdikleri performanstan memnun olduğunu söyleyen Italiano, "Lig farklı, Avrupa farklı. Şu ana kadar Avrupa'da gayet iyi gidiyoruz. Sadece 1 mağlubiyetimiz var, Zalgiris rövanşıydı." şeklinde konuştu.
Avrupa kupalarında elde edilen sonuçlardan memnun olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, bir üst tura yükselmek için daha fazla puana ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Italiano, Celtic karşılaşmasının takım için önemli bir sınav olacağını belirterek oyuncularından mücadele boyunca yüksek konsantrasyon beklediğini ifade etti.
BEŞİKTAŞ 7 PUANLA GLASGOW'A GİDİYOR
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk üç haftasında iki galibiyet ve bir beraberlik aldı.
Siyah-beyazlılar, lig aşamasının ilk karşılaşmasında Marsilya'yı sahasında 4-1 mağlup ederken ikinci haftada Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yendi.
Üçüncü haftada Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, ilk üç maçını yenilgisiz tamamlayarak 7 puana ulaştı.
Celtic ise Ferencváros'a 3-1, Benfica'ya 4-1 ve Celta'ya 2-1 mağlup oldu. İskoç ekibi, Beşiktaş karşılaşması öncesinde puanla tanışamadı.
ORKUN KADRODA, MIRETTI YOK
Beşiktaş'ın Celtic karşılaşması için belirlediği 24 kişilik kamp kadrosunda Orkun Kökçü de yer aldı.
Sakatlığının ardından takımla birlikte İskoçya'ya giden millî futbolcunun yanı sıra hastalığını atlatan Ernest Poku da kafileye dahil edildi.
Sakatlığı devam eden Fabio Miretti ile kırmızı kart cezalısı Ümit Akdağ ise kamp kadrosunda bulunmuyor.