Orkun Kökçü kadroda mı? Beşiktaş'ın Celtic maçı kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle son 4 maçta forma giyemeyen kaptan Orkun Kökçü, Celtic maçı kafilesine dahil edildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.