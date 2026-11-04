Orkun Kökçü kadroda mı? Beşiktaş'ın Celtic maçı kadrosu açıklandı
UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle son 4 maçta forma giyemeyen kaptan Orkun Kökçü, Celtic maçı kafilesine dahil edildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle son 4 maçta forma giyemeyen kaptan Orkun Kökçü, Celtic maçı kafilesine dahil edildi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
TAKTİK VE DURAN TOP ÇALIŞMASI
Isınma koşularıyla başlayan antrenmanda futbolcular, ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
İdmanın devamında Celtic karşılaşmasına yönelik taktiksel organizasyonlara ağırlık verildi. Siyah-beyazlı ekip, duran top ve şut çalışmalarıyla hazırlıklarını tamamladı.
ORKUN KÖKÇÜ 4 MAÇ SONRA KADRODA
Beşiktaş'ta Celtic deplasmanı öncesinde kaptan Orkun Kökçü'den olumlu haber geldi.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının kafilesine dahil edildi.
Orkun Kökçü, yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Crystal Palace mücadelesinin yanı sıra Süper Lig'de Trabzonspor, Başakşehir ve Kasımpaşa karşılaşmalarında forma giyememişti.
Son 4 resmi maçta görev alamayan milli futbolcu, Celtic karşılaşmasıyla birlikte yeniden maç kafilesine dönerken sahada süre alıp almayacağı teknik heyetin tercihine bağlı olacak.
Siyah-beyazlıların kamp kadrosu şöyle: