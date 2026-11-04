UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Orkun Kökçü kadroda mı? Beşiktaş'ın Celtic maçı kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle son 4 maçta forma giyemeyen kaptan Orkun Kökçü, Celtic maçı kafilesine dahil edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Orkun Kökçü kadroda mı? Beşiktaş'ın Celtic maçı kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle son 4 maçta forma giyemeyen kaptan Orkun Kökçü, Celtic maçı kafilesine dahil edildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Orkun Kökçü kadroda mı? Beşiktaş'ın Celtic maçı kadrosu açıklandı-2
TAKTİK VE DURAN TOP ÇALIŞMASI

Isınma koşularıyla başlayan antrenmanda futbolcular, ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

İdmanın devamında Celtic karşılaşmasına yönelik taktiksel organizasyonlara ağırlık verildi. Siyah-beyazlı ekip, duran top ve şut çalışmalarıyla hazırlıklarını tamamladı.

Orkun Kökçü kadroda mı? Beşiktaş'ın Celtic maçı kadrosu açıklandı-3
ORKUN KÖKÇÜ 4 MAÇ SONRA KADRODA

Beşiktaş'ta Celtic deplasmanı öncesinde kaptan Orkun Kökçü'den olumlu haber geldi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının kafilesine dahil edildi.

Orkun Kökçü kadroda mı? Beşiktaş'ın Celtic maçı kadrosu açıklandı-4
Orkun Kökçü, yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Crystal Palace mücadelesinin yanı sıra Süper Lig'de Trabzonspor, Başakşehir ve Kasımpaşa karşılaşmalarında forma giyememişti.

Son 4 resmi maçta görev alamayan milli futbolcu, Celtic karşılaşmasıyla birlikte yeniden maç kafilesine dönerken sahada süre alıp almayacağı teknik heyetin tercihine bağlı olacak.

Orkun Kökçü kadroda mı? Beşiktaş'ın Celtic maçı kadrosu açıklandı-5

Siyah-beyazlıların kamp kadrosu şöyle:

Orkun Kökçü kadroda mı? Beşiktaş'ın Celtic maçı kadrosu açıklandı-6

Beşiktaş'a Orkun müjdesi! Gözler Celtic maçında
SONRAKİ HABER

Beşiktaş'a Orkun müjdesi!
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Beşiktaş

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler