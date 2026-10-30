UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Ailesi İstanbul'a gelmişti! Beşiktaş'ın transfer teklifi 10 milyon euro

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde Joe Willock yeniden gündeme geldi. Yaz aylarında Newcastle United'ın kapısını 18 milyon euroluk teklifle çalan siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki İngiliz orta saha için ocak ayında 10 milyon euro önermeye hazırlandığı iddia edildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcunun geleceğine ilişkin kulübünden ve teknik direktöründen gelen açıklamalar da dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ailesi İstanbul'a gelmişti! Beşiktaş'ın transfer teklifi 10 milyon euro

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde orta saha takviyesi için çalışmalar sürerken İngiltere'den tanıdık bir isim yeniden gündeme geldi.

Siyah-beyazlıların, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak anlaşma sağlayamadığı Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Joe Willock için ocak ayında yeniden harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi.

İtalyan basını, Beşiktaş'ın 27 yaşındaki futbolcu için hazırladığı yeni teklifin ayrıntılarını duyurdu.

Beşiktaş, Joe Willock için yeniden transfer girişiminde bulunmaya hazırlanıyor. (Fotoğraf: AFP)Beşiktaş, Joe Willock için yeniden transfer girişiminde bulunmaya hazırlanıyor. (Fotoğraf: AFP)

BEŞİKTAŞ'TAN 10 MİLYON EUROLUK HAMLE

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre Beşiktaş, Joe Willock'u ara transfer döneminde kadrosuna katmak için Newcastle United'a yaklaşık 10 milyon euroluk teklif yapmayı planlıyor.

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde İngiliz futbolcu için 18 milyon euro önerdiği ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun orta sahadaki sakatlıklar nedeniyle kadrosunu güçlendirmek istediği, Beşiktaş'ın bu doğrultuda Willock'u yeniden transfer listesinin üst sıralarına aldığı kaydedildi.

Siyah-beyazlıların Newcastle United'a 10 milyon euro teklif yapmayı planladığı iddia edildi. (Fotoğraf: AP)Siyah-beyazlıların Newcastle United'a 10 milyon euro teklif yapmayı planladığı iddia edildi. (Fotoğraf: AP)

SERDAL ADALI DA AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce yaptığı açıklamada Joe Willock transferi için yaz aylarında yürütülen görüşmelerin ayrıntılarını paylaşmıştı.

İngiliz futbolcunun ailesinin İstanbul'a geldiğini ve ev baktığını belirten Adalı, Willock'un teknik direktör Vincenzo Italiano ve Önder Özen ile en az 10 kez görüntülü görüşme gerçekleştirdiğini söylemişti.

Newcastle United'ın oyuncu için 20 milyon pound talep ettiğini açıklayan Adalı, ocak ayında transferi gerçekleştirmek istediklerini dile getirmişti.

Adalı, "Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu" sözleriyle İngiliz orta sahanın transfer planlamasındaki yerini vurgulamıştı.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Joe Willock için 18 milyon euro önerdiği öne sürüldü. (Fotoğraf: REUTERS)Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Joe Willock için 18 milyon euro önerdiği öne sürüldü. (Fotoğraf: REUTERS)

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR

Joe Willock'un Newcastle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.

İngiliz futbolcu, mevcut sözleşmesini uzatmaması halinde ocak ayından itibaren yurt dışındaki kulüplerle sezon sonunda geçerli olacak bir ön sözleşme imzalayabilecek.

Beşiktaş'ın ise yaz dönemini beklemek yerine 27 yaşındaki orta sahayı ocak ayında kadrosuna katmak için yaklaşık 10 milyon euro ödemeye hazırlandığı iddia edildi.

İngiliz futbolcu, Newcastle United'da orta saha mevkisinde görev yapıyor. (Fotoğraf: AP)İngiliz futbolcu, Newcastle United'da orta saha mevkisinde görev yapıyor. (Fotoğraf: AP)

WILLOCK AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Öte yandan Joe Willock'un Newcastle United'daki geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalar, transferin önündeki önemli konulardan biri olarak dikkat çekti.

İngiliz futbolcu, kulüpte kendisini değerli hissettiğini ve takım içindeki sorumluluğunun arttığını belirtti.

Newcastle United'da beşinci sezonunu geçirdiğine değinen Willock, genç oyuncuların gelişimine katkı sağlamak ve kendi kariyerini ilerletmek istediğini dile getirdi.

Tecrübeli orta saha, teknik direktör Matthias Jaissle ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti de vurgulayarak Alman çalıştırıcının kendisine olumlu katkı sağladığını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Joe Willock transferi için daha önce yapılan girişimleri açıklamıştı. (Fotoğraf: AP)Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Joe Willock transferi için daha önce yapılan girişimleri açıklamıştı. (Fotoğraf: AP)

NEWCASTLE TEKNİK DİREKTÖRÜ DE AÇIKLAMIŞTI

Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle de daha önce Joe Willock'un geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

İngiliz futbolcunun performansından memnun olduğunu belirten Jaissle, oyuncusunun önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve Newcastle United'da kalmasını istediğini ifade etmişti.

Alman teknik adam, Willock'un sözleşmesini uzatma ihtimaline de olumlu yaklaşmıştı.

Serdal Adalı, İngiliz futbolcunun ailesinin İstanbul'a geldiğini söylemişti. (Fotoğraf: AFP)Serdal Adalı, İngiliz futbolcunun ailesinin İstanbul'a geldiğini söylemişti. (Fotoğraf: AFP)

BU SEZON 11 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Joe Willock, 2026-2027 sezonunda Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 11 karşılaşmada görev yaptı.

27 yaşındaki İngiliz orta saha, söz konusu müsabakalarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Arsenal altyapısında yetişen Willock, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında Newcastle United'a kiralanmış, gösterdiği performansın ardından Ağustos 2021'de bonservisiyle İngiliz ekibine transfer olmuştu.

Performansı başa bela oldu! İngilizler Beşiktaşın yıldızını istiyorPerformansı başa bela oldu! İngilizler Beşiktaşın yıldızını istiyor
Performansı başa bela oldu! İngilizler Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Performansı başa bela oldu! İngilizler Beşiktaş'ın yıldızını istiyor
SONRAKİ HABER

Beşiktaş'ın yıldızı Hyeon-gyu Oh'a iki İngiliz takımı talip
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Beşiktaş

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler