Siyah-beyazlıların, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak anlaşma sağlayamadığı Newcastle United 'ın orta saha oyuncusu Joe Willock için ocak ayında yeniden harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi.

Beşiktaş 'ta ara transfer dönemi öncesinde orta saha takviyesi için çalışmalar sürerken İngiltere'den tanıdık bir isim yeniden gündeme geldi.

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde İngiliz futbolcu için 18 milyon euro önerdiği ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre Beşiktaş, Joe Willock'u ara transfer döneminde kadrosuna katmak için Newcastle United'a yaklaşık 10 milyon euroluk teklif yapmayı planlıyor.

Siyah-beyazlıların Newcastle United'a 10 milyon euro teklif yapmayı planladığı iddia edildi. (Fotoğraf: AP)

SERDAL ADALI DA AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce yaptığı açıklamada Joe Willock transferi için yaz aylarında yürütülen görüşmelerin ayrıntılarını paylaşmıştı.

İngiliz futbolcunun ailesinin İstanbul'a geldiğini ve ev baktığını belirten Adalı, Willock'un teknik direktör Vincenzo Italiano ve Önder Özen ile en az 10 kez görüntülü görüşme gerçekleştirdiğini söylemişti.

Newcastle United'ın oyuncu için 20 milyon pound talep ettiğini açıklayan Adalı, ocak ayında transferi gerçekleştirmek istediklerini dile getirmişti.

Adalı, "Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu" sözleriyle İngiliz orta sahanın transfer planlamasındaki yerini vurgulamıştı.