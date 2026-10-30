Ailesi İstanbul'a gelmişti! Beşiktaş'ın transfer teklifi 10 milyon euro
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde Joe Willock yeniden gündeme geldi. Yaz aylarında Newcastle United'ın kapısını 18 milyon euroluk teklifle çalan siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki İngiliz orta saha için ocak ayında 10 milyon euro önermeye hazırlandığı iddia edildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcunun geleceğine ilişkin kulübünden ve teknik direktöründen gelen açıklamalar da dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde orta saha takviyesi için çalışmalar sürerken İngiltere'den tanıdık bir isim yeniden gündeme geldi.
Siyah-beyazlıların, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak anlaşma sağlayamadığı Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Joe Willock için ocak ayında yeniden harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi.
İtalyan basını, Beşiktaş'ın 27 yaşındaki futbolcu için hazırladığı yeni teklifin ayrıntılarını duyurdu.
BEŞİKTAŞ'TAN 10 MİLYON EUROLUK HAMLE
İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre Beşiktaş, Joe Willock'u ara transfer döneminde kadrosuna katmak için Newcastle United'a yaklaşık 10 milyon euroluk teklif yapmayı planlıyor.
Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde İngiliz futbolcu için 18 milyon euro önerdiği ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun orta sahadaki sakatlıklar nedeniyle kadrosunu güçlendirmek istediği, Beşiktaş'ın bu doğrultuda Willock'u yeniden transfer listesinin üst sıralarına aldığı kaydedildi.
SERDAL ADALI DA AÇIKLAMIŞTI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce yaptığı açıklamada Joe Willock transferi için yaz aylarında yürütülen görüşmelerin ayrıntılarını paylaşmıştı.
İngiliz futbolcunun ailesinin İstanbul'a geldiğini ve ev baktığını belirten Adalı, Willock'un teknik direktör Vincenzo Italiano ve Önder Özen ile en az 10 kez görüntülü görüşme gerçekleştirdiğini söylemişti.
Newcastle United'ın oyuncu için 20 milyon pound talep ettiğini açıklayan Adalı, ocak ayında transferi gerçekleştirmek istediklerini dile getirmişti.
Adalı, "Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu" sözleriyle İngiliz orta sahanın transfer planlamasındaki yerini vurgulamıştı.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR
Joe Willock'un Newcastle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.
İngiliz futbolcu, mevcut sözleşmesini uzatmaması halinde ocak ayından itibaren yurt dışındaki kulüplerle sezon sonunda geçerli olacak bir ön sözleşme imzalayabilecek.
Beşiktaş'ın ise yaz dönemini beklemek yerine 27 yaşındaki orta sahayı ocak ayında kadrosuna katmak için yaklaşık 10 milyon euro ödemeye hazırlandığı iddia edildi.
WILLOCK AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR
Öte yandan Joe Willock'un Newcastle United'daki geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalar, transferin önündeki önemli konulardan biri olarak dikkat çekti.
İngiliz futbolcu, kulüpte kendisini değerli hissettiğini ve takım içindeki sorumluluğunun arttığını belirtti.
Newcastle United'da beşinci sezonunu geçirdiğine değinen Willock, genç oyuncuların gelişimine katkı sağlamak ve kendi kariyerini ilerletmek istediğini dile getirdi.
Tecrübeli orta saha, teknik direktör Matthias Jaissle ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti de vurgulayarak Alman çalıştırıcının kendisine olumlu katkı sağladığını söyledi.
NEWCASTLE TEKNİK DİREKTÖRÜ DE AÇIKLAMIŞTI
Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle de daha önce Joe Willock'un geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
İngiliz futbolcunun performansından memnun olduğunu belirten Jaissle, oyuncusunun önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve Newcastle United'da kalmasını istediğini ifade etmişti.
Alman teknik adam, Willock'un sözleşmesini uzatma ihtimaline de olumlu yaklaşmıştı.
BU SEZON 11 MAÇTA 4 GOLE KATKI
Joe Willock, 2026-2027 sezonunda Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 11 karşılaşmada görev yaptı.
27 yaşındaki İngiliz orta saha, söz konusu müsabakalarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Arsenal altyapısında yetişen Willock, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında Newcastle United'a kiralanmış, gösterdiği performansın ardından Ağustos 2021'de bonservisiyle İngiliz ekibine transfer olmuştu.