Performansı başa bela oldu! İngilizler Beşiktaş'ın yıldızını istiyor
Beşiktaş'ta son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken Hyeon-gyu Oh'un geleceğine ilişkin Güney Kore basınından yeni bir transfer iddiası geldi. Tottenham ve Hull City'nin radarında bulunan 25 yaşındaki golcünün ara transfer döneminde takımdan ayrılmasının beklenmediği, olası İngiltere transferinin ise sezon sonuna kalabileceği öne sürüldü.
Beşiktaş'ta son dönemde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Hyeon-gyu Oh için transfer gündemi hareketlendi. Güney Koreli golcünün İngiltere'den talipleri olduğu iddia edilirken geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlıların Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Oh, bu sezon Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı. 25 yaşındaki futbolcunun Avrupa kupalarındaki performansı da transfer iddialarını beraberinde getirdi.
AVRUPA'DA İKİ GOLLE YILDIZLAŞTI
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Hyeon-gyu Oh ön plana çıktı.
Mücadelenin 73 ve 79. dakikalarında rakip fileleri havalandıran Güney Koreli santrfor, siyah-beyazlıların Almanya'dan üç puanla dönmesinde önemli rol oynadı.
Avrupa'daki performansının ardından Oh'un geleceğine ilişkin transfer iddiaları yeniden gündeme geldi.
GÜNEY KORE BASINI DUYURDU
Güney Kore basınında yer alan haberlere göre Hyeon-gyu Oh'un ocak ayındaki ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılması beklenmiyor.
25 yaşındaki golcünün sezonun kalan bölümünde siyah-beyazlı formayı giymeye devam edeceği, İngiltere'ye olası transferinin ise yaz döneminde gündeme gelebileceği öne sürüldü.
Böylece Güney Koreli futbolcunun geleceğine ilişkin transfer görüşmelerinin sezon sonuna kalabileceği iddia edildi.
ITALIANO DA TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da daha önce Hyeon-gyu Oh'un performansından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.
Başakşehir galibiyetinin ardından konuşan İtalyan teknik adam, Güney Koreli futbolcunun profesyonelliğine dikkat çekerek hücum hattındaki oyuncularından sezon boyunca katkı beklediğini vurgulamıştı.
Oh'un performansından memnun olduğunu belirten Italiano, golcü futbolcunun aynı şekilde çalışmaya devam etmesi gerektiğini ifade etmişti.
2029 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Beşiktaş'ın Şubat 2026'da Belçika ekibi Genk'ten kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh'un siyah-beyazlılarla sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.