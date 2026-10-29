Beşiktaş'ta son dönemde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Hyeon-gyu Oh için transfer gündemi hareketlendi. Güney Koreli golcünün İngiltere'den talipleri olduğu iddia edilirken geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlıların Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Oh, bu sezon Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı. 25 yaşındaki futbolcunun Avrupa kupalarındaki performansı da transfer iddialarını beraberinde getirdi.