UEFA Beşiktaş için kararını verdi! İsrail takımı ile oynanacak maçın adresi açıklandı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın adresiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Güvenlik gerekçesiyle Türkiye'de oynanmayacak mücadele için Gürcistan'ın Batum kenti öne çıktı. Siyah-beyazlıların 26 Kasım Perşembe günü oynayacağı karşılaşmaya Batum ev sahipliği yapacak. İşte ayrıntılar...
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Beşiktaş'ın 5. haftada Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın nerede yapılacağına ilişkin yeni gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlıların normal şartlarda İstanbul'da oynaması gereken mücadele, güvenlik gerekçesiyle Türkiye dışına alındı.
HT Spor'un haberine göre Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki karşılaşma, Gürcistan'ın Batum kentinde oynanacak.
BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI BATUM'DA
UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşma için Beşiktaş yönetiminin daha önce gündeme getirdiği Gürcistan seçeneği öne çıktı.
Siyah-beyazlıların iç saha karşılaşması statüsündeki mücadele için Batum Arena'nın kullanılması planlanıyor.
Yaklaşık 20 bin seyirci kapasiteli stat, Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.
SERDAL ADALI DA AÇIKLAMIŞTI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce yaptığı açıklamada Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının Batum'da oynanması için çalışmalar yürüttüklerini duyurmuştu.
Adalı, ilk açıklamasında UEFA onayının henüz alınmadığını belirterek Gürcistan Futbol Federasyonu ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini söylemişti.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı, daha sonra yaptığı açıklamada ise karşılaşmayı Batum'da ve seyircili oynamayı planladıklarını ifade etmişti.
20 BİN KİŞİLİK STADYUM
Karşılaşma için gündeme gelen Batum Arena, yaklaşık 20 bin seyirci kapasitesine sahip.
2020 yılında açılan stadyum, UEFA'nın 4. kategori stat standartlarını karşılıyor.
Gürcistan'da daha önce uluslararası karşılaşmalara ev sahipliği yapan tesis, 2023 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nın da önemli maçlarının oynandığı statlar arasında yer aldı.
2024 YILINDA DA BENZER KARAR ALINMIŞTI
Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı karşılaşmayı güvenlik gerekçesiyle Türkiye dışında yapmak zorunda kalmıştı.
28 Kasım 2024 tarihinde Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu'nda seyircisiz oynanan mücadeleyi Maccabi Tel Aviv 3-1 kazanmıştı.
Siyah-beyazlılar, Hapoel Beer-Sheva karşılaşması için ise seyircili organizasyon planlıyor.
BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 7 PUANDA
UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, 7 puan topladı.
Siyah-beyazlılar, ilk hafta Marsilya'yı 4-1 mağlup ederken ikinci maçında Hoffenheim deplasmanından 3-2 galip ayrıldı.
Beşiktaş, üçüncü haftada Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ise ilk 3 karşılaşmada 1 puan topladı.
BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşması, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
Siyah-beyazlılar, söz konusu mücadeleden önce 5 Kasım Perşembe günü İskoçya deplasmanında Celtic ile karşılaşacak.