HT Spor'un haberine göre Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki karşılaşma, Gürcistan'ın Batum kentinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi 'nde yoluna namağlup devam eden Beşiktaş 'ın 5. haftada Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın nerede yapılacağına ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 maçından 7 puan aldı. (Fotoğraf: DHA)

BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI BATUM'DA

UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşma için Beşiktaş yönetiminin daha önce gündeme getirdiği Gürcistan seçeneği öne çıktı.

Siyah-beyazlıların iç saha karşılaşması statüsündeki mücadele için Batum Arena'nın kullanılması planlanıyor.

Yaklaşık 20 bin seyirci kapasiteli stat, Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

SERDAL ADALI DA AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce yaptığı açıklamada Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının Batum'da oynanması için çalışmalar yürüttüklerini duyurmuştu.

Adalı, ilk açıklamasında UEFA onayının henüz alınmadığını belirterek Gürcistan Futbol Federasyonu ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini söylemişti.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, daha sonra yaptığı açıklamada ise karşılaşmayı Batum'da ve seyircili oynamayı planladıklarını ifade etmişti.