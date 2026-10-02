Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan erteleme talebi! Süre verip oynanmamasını istedi
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türk futbolunda devam eden hakem soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Adalı, sürecin tamamlanması için gerekirse Süper Lig’e milli aranın ardından 2 hafta daha ara verilmesini istedi. Adalı, hakemlerle ilgili adli sürecin sonuna kadar sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Beşiktaş Başkanı ayrıca Kulüpler Birliği’nin konuyu değerlendirmek üzere bir araya gelmesini beklediğini açıkladı.
TRT Spor'da konuşan Serdal Adalı, hakemlerle ilgili adli sürecin sonuna kadar sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Beşiktaş Başkanı ayrıca Kulüpler Birliği'nin konuyu değerlendirmek üzere bir araya gelmesini beklediğini açıkladı.
"SONUNA KADAR GİDİLMESİNİ İSTİYORUM"
Adalı, daha önce MHK ile ilgili dile getirdiği eleştirileri hatırlatarak konunun yalnızca Beşiktaş'ı ilgilendirmediğini söyledi. Beşiktaş Başkanı, "Başkanlığım süresince MHK'de düzgün gitmeyen şeyleri dilim döndüğünce dile getirdim, mücadelesini verdim. Her zaman söyledim, bu Beşiktaş ile ilgili olmaktan öte Türk futbolunun içinde olduğu duruma etki eden bir durum" dedi.
Sürecin adli mercilerde devam ettiğini vurgulayan Adalı, "Beklentim sonuna kadar gitmesi, dibine kadar gitmesi. Ne var ne yok en ince ayrıntılarına kadar temizlenmesi, beklentim bu. Kendi kulübüm için değil sadece, Türk futbolu için istiyorum" sözlerini kullandı.
KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANABİLİR
Serdal Adalı, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüştüğünü ve Kulüpler Birliği'nin konuyu masaya yatırması gerektiğini söyledi.
Adalı, "Bu iş bugünden yarına bitecek görünmüyor. Dibine inilsin' demiştim, inilirse 3-5 günde sonuç alınacağını zannetmiyorum. Bir an önce Kulüpler Birliği olarak bir araya gelip istişare yapmamız lazım" dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de dönüşünün ardından kulüp başkanlarının pazartesi günü bir araya gelebileceğini söyledi.
"GEREKİRSE 2 HAFTA LİGLER ERTELENSİN"
Adalı'nın açıklamalarında liglerin 2 hafta daha ertelenmesi gerektiğini savunarak, "İnsanların kulağına hiç hoş gelmeyecek ama şu milli aradan sonra, her şey yerli yerine oturana kadar gerekirse 2 hafta ligler ertelensin. Bu kadar bir şeye başlandı, komple ne yapılacaksa, temizlenecekse yapılsın ve bir daha üstüne konuşmayalım" dedi.
Adalı, önümüzdeki haftalarda sürecin daha net hale gelebileceğini de dile getirdi.
MHK'YI DA ELEŞTİRDİ
MHK'nin mevcut durumuna ilişkin konuşan Adalı, kurulun bağımsızlığı konusunda da eleştiride bulunarak, "MHK'nin mevcut durumuna ilişkin konuşan Adalı, kurulun bağımsızlığını da eleştirdi. "MHK bağımsız diyoruz…" diyen Adalı, Türk futbolunda ortak iradeyle hareket edilmesi gerektiğini savundu.
"YABANCI MHK OLABİLİR"
Serdal Adalı, MHK'nin başına yabancı bir ismin getirilmesi ihtimaline de açık olduğunu söyledi. Adalı, "Yabancı MHK olabilir. Daha çıplak gözle, sağdan soldan etkilenmeden doğrusunu yaparlar. Ona hiç hayır demem, olabilir" dedi.
Beşiktaş Başkanı, yürütülen sürecin tamamlanması için gerekirse futbol karşılaşmalarına bir süre daha ara verilmesini destekleyeceğini yineledi.