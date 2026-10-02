TRT Spor'da konuşan Serdal Adalı , hakemlerle ilgili adli sürecin sonuna kadar sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Beşiktaş Başkanı ayrıca Kulüpler Birliği'nin konuyu değerlendirmek üzere bir araya gelmesini beklediğini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türk futbolunda devam eden hakem süreciyle ilgili konuştu. (Fotoğraf: AA)

"SONUNA KADAR GİDİLMESİNİ İSTİYORUM"

Adalı, daha önce MHK ile ilgili dile getirdiği eleştirileri hatırlatarak konunun yalnızca Beşiktaş'ı ilgilendirmediğini söyledi. Beşiktaş Başkanı, "Başkanlığım süresince MHK'de düzgün gitmeyen şeyleri dilim döndüğünce dile getirdim, mücadelesini verdim. Her zaman söyledim, bu Beşiktaş ile ilgili olmaktan öte Türk futbolunun içinde olduğu duruma etki eden bir durum" dedi.

Sürecin adli mercilerde devam ettiğini vurgulayan Adalı, "Beklentim sonuna kadar gitmesi, dibine kadar gitmesi. Ne var ne yok en ince ayrıntılarına kadar temizlenmesi, beklentim bu. Kendi kulübüm için değil sadece, Türk futbolu için istiyorum" sözlerini kullandı.