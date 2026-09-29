Serdal Adalı'nın asıl yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer aldı: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer ve Arslan Küçükemre.

ASIL ÜYELER BELLİ OLDU

Beşiktaş 'ta olağanüstü seçim heyecanı başladı. Siyah-beyazlı kulübün 4 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde Başkan Serdal Adalı 'nın yönetim kurulu aday listesi açıklandı. Serdal Adalı, yönetim kurulu aday listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e takdim etti.

Serdal Adalı listesini teslim etti

YEDEK LİSTEDE 5 İSİM

Adalı'nın yedek yönetim kurulu aday listesi de belli oldu. Listede Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin yer aldı.

SEÇİM 4 EKİM'DE

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki genel kurul saat 10.00'da başlayacak.

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