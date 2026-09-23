Beşiktaş'ta 2 yıldız plan dışı kaldı! Ayrılık kararı verildi
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'nun sezonun ilk bölümündeki forma süreleri sınırlı kaldı. Mustafa Hekimoğlu için ara transfer döneminde kiralık ayrılık planı yapılırken, Semih Kılıçsoy'la milli arada özel olarak ilgilenilmesi planlanıyor.
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesinin ardından genç oyuncular Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'nun aldığı süreler gündeme geldi.
Sezonun ilk bölümünde iki futbolcu da düzenli forma şansı bulmakta zorlanırken, siyah-beyazlı yönetimin oyuncuların geleceğiyle ilgili farklı planlar yaptığı belirtildi.
MUSTAFA HEKİMOĞLU İÇİN KİRALIK PLANI
Yaz transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelen Mustafa Hekimoğlu'nun Samsunspor'a transferi gerçekleşmedi ve genç forvet Beşiktaş'ta kaldı.
Ancak Hekimoğlu, sezonun ilk bölümünde teknik heyetin tercihleri arasında düzenli olarak yer alamadı.
Şimdiye kadar yalnızca 7 dakika sahada kalan 18 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de ise forma giyemedi.
Beşiktaş'ın, oyuncunun daha fazla süre alarak gelişimini sürdürmesi için ara transfer döneminde kiralık olarak gönderilmesini planladığı aktarıldı.
SEMİH KILIÇSOY'UN SÜRESİ AZALDI
Cagliari'nin satın alma opsiyonunu kullanmamasının ardından Beşiktaş'a dönen Semih Kılıçsoy, sezonun ilk bölümünde Mustafa Hekimoğlu'na göre daha fazla forma şansı buldu.
Genç futbolcu, Hradec Kralove karşılaşmasında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
Semih ayrıca Süper Lig'deki Eyüpspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı.
Ancak genç oyuncu daha sonraki süreçte Çorum FK ve Amedspor karşılaşmalarının kadrolarında yer almadı.
Bu durum, milli futbolcunun Italiano döneminde düzenli forma yarışının dışında kaldığını gösterdi.
ITALIANO'DAN SEMİH'E ÖZEL İLGİ
Milliyet'te yer alan habere göre Vincenzo Italiano, Vlahovic transferinin ardından forma şansı azalan Semih Kılıçsoy'la milli ara boyunca yakından ilgilenecek.
İtalyan teknik adamın genç futbolcunun durumunu değerlendirerek oyuncuyu yeniden takımın rotasyonuna dahil etmeyi planladığı belirtildi.