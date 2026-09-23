Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesinin ardından genç oyuncular Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'nun aldığı süreler gündeme geldi.

Sezonun ilk bölümünde iki futbolcu da düzenli forma şansı bulmakta zorlanırken, siyah-beyazlı yönetimin oyuncuların geleceğiyle ilgili farklı planlar yaptığı belirtildi.