Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı A Spor'un konuğu

Serdal Adalı, Süper Lig'de geride kalan ilk 6 haftanın yanı sıra yaz transfer döneminde kadroya katılan futbolcular ve ocak ayındaki transfer planları hakkında konuşuyor. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefleri de programın gündeminde yer alıyor.

SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI (Sayfayı yenilemek için tıklayın)

ITALIANO'NUN GEİŞ HİKAYESİ

"Yorumlar görüyorum arada sırada. Biliyorsunuz Sergen Hoca'yla yolları ayırdıktan sonra çok kısa bir müddet sonra Önder hocayla oturduk. İşin aslında Önder Hoca bir sene önce başlayacaktı. Yani Ole hoca ile beraber çalışma programı vardı. Kısmet olmadı. Sergen hoca başka bir ekiple çalışacağını söyleyince Önder hocayla da ilk oturduğumuzda ilk şeyimiz, 'Hocam, bir an önce şu hoca işini halletmeniz lazım.' Belki yarın dedi, tekrar bir buluşalım. Bizde de mevcutta olan ekibin de yaptığı bir teknik direktör çalışması vardı. Dedim beraber, dedi bir oturalım, bir maç yapalım, hangisinde anlaşırsak. Yani mesela Önder hocanın listesinde de bizimkilerin yaptığı listede de aşağı yukarı üçer hoca çakışıyordu. Bunların bir tanesi de Italiano'ydu. İlk aradık.

Italiano'nun hem menajeri hem avukatı. Bologna'da daha mukavelesini de feshetmemişti biz aradığımızda. Evet, biliyorum. 'Ya biz Bologna ile bugün ya da yarın bu feshedeceğiz. Başka bir kulüple, Napoli ile anlaşıyoruz' gibi. Biz söyleyince biz diğer alternatife yöneldik. Önder hoca yurt dışında diğer hoca adayıyla görüşürken Italiano'nun Napoli ile olan görüşmelerinde aksilik çıktığı haberi geldi bir ortak, bir arkadaşımız tarafından. Bir gün içinde Önder hoca ben, 'Geçeyim buradan İtalya'ya' dedi. İşte birazcık da anlayışımızı rast getirdi. Yüzümüze baktı diyorum ben. İki günün içinde işte iki gün Önder Hoca kaldı Roma'da, sonra ben gittim. İki gün de beraber oturduk konuştuk. Anlaştık, aldık geldik. Ama diğer hocayla, yani Önder Hoca'nın diğer hocayla görüşmeleri de sona gelmiştik."

-Onu sorabilir miyiz?

Serdal Adalı: "Yok, artık sormayalım. Önder hoca Italiano üzerinde Allah var yani, çok ısrarcı oldu."

ÖNDER ÖZEN'E ÖVGÜ

"Önder Özen, görevine Ole Gunnar Solskjaer döneminde, bir sene önce başlayacaktı. Ole gidince Sergen Yalçın başka bir ekiple çalışmayı tercih etti. Tüm planlamayı, kadro yapılanmasını Önder Özen'le yaptık. Anlaşmadan önce de Önder Hoca zaten Allah var, hazırlığını yapmıştı."