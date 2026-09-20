Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş , deplasmanda karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı , mücadele ve hakem kararlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. (Haberin fotoğrafları AA ve İHA'dan alınmıştır.)

"NE YAPMAYA ÇALIŞTIKLARINI BİLİYORUZ"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem kararlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef dönüp dolaşıp maçlardan sonra hakem konuşmak zorunda kalıyoruz. Rakibin ilk golündeki faul pozisyonu, Vlahovic'in penaltı pozisyonu. Ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne gitmelerine anlam veremiyoruz."

"BU MHK İLE BİR ADIM GİTME İHTİMALİ YOK"

MHK'ya yönelik eleştirilerini sürdüren Adalı, Trabzonspor Başkanı'nın daha önce yaptığı açıklamalara da atıfta bulundu.

"Trabzonspor başkanı başını getirdi ama devamını söyleyemedi, ben devamını getireyim. MHK başkanı orada oturduğu müddetçe biz ve diğer takımlar her maçtan sonra şikâyet edecekler. Bu MHK ile bir adım gitme ihtimali yok. Ne ceza verirlerse versinler. Sadece Beşiktaş için konuşmuyorum. Herkese aynı hatalar yapılıyor. Avrupa maçında hiçbir kişinin hakem konuştuğunu gördünüz mü? Federasyon başkanı bir çare bulmazsa samimi söylüyorum bu lig bitmez."