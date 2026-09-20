Amed mağlubiyeti sonrası Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan zehir zemberek açıklama: Bu MHK ile bu lig bitmez
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler’e 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem kararlarına tepki göstererek MHK yönetimini eleştirdi ve “Bu MHK ile bir adım gitme ihtimali yok” dedi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, mücadele ve hakem kararlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Serdal Adalı, Amed Sportif Faaliyetler karşısında alınan mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada rakip takımı kutlayarak, kendilerini Diyarbakır'da güzel şekilde ağırlayan halka teşekkür etti.
Adalı, maçın ardından yine hakem kararlarını konuşmak zorunda kaldıklarını belirterek, Amed'in ilk golündeki faul pozisyonu ile Vlahovic'in penaltı beklediği pozisyona tepki gösterdi.
"NE YAPMAYA ÇALIŞTIKLARINI BİLİYORUZ"
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem kararlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Maalesef dönüp dolaşıp maçlardan sonra hakem konuşmak zorunda kalıyoruz. Rakibin ilk golündeki faul pozisyonu, Vlahovic'in penaltı pozisyonu. Ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne gitmelerine anlam veremiyoruz."
"BU MHK İLE BİR ADIM GİTME İHTİMALİ YOK"
MHK'ya yönelik eleştirilerini sürdüren Adalı, Trabzonspor Başkanı'nın daha önce yaptığı açıklamalara da atıfta bulundu.
"Trabzonspor başkanı başını getirdi ama devamını söyleyemedi, ben devamını getireyim. MHK başkanı orada oturduğu müddetçe biz ve diğer takımlar her maçtan sonra şikâyet edecekler. Bu MHK ile bir adım gitme ihtimali yok. Ne ceza verirlerse versinler. Sadece Beşiktaş için konuşmuyorum. Herkese aynı hatalar yapılıyor. Avrupa maçında hiçbir kişinin hakem konuştuğunu gördünüz mü? Federasyon başkanı bir çare bulmazsa samimi söylüyorum bu lig bitmez."
"TAKDİR HAKKI KULLANILDI"
Adalı, TFF Başkanı'nın Amed Sportif Faaliyetler ile ilgili "takdir hakkı" açıklamasına da değindi.
"Federasyon başkanının Amed için takdir hakkı söylemi doğru değil. Bugünkü yönetim o takdir hakkını kullandı, bunun aksini kimse iddia edemez."
"MİLLİ ARADA TAKIM TOPARLANACAK"
Karşılaşmada takımın performansını da değerlendiren Adalı, Beşiktaş'ın yorgun olduğunu ifade etti.
"Takım iyi değildi. Yorgundu. Üzgünüz. Milli arada takım toparlanacak. Eski oyunumuza geri döneceğiz."
Federasyonla yaptıkları görüşmelere de değinen Adalı, kendilerine hak verildiğini ancak somut bir değişiklik yaşanmadığını söyledi.
Adalı, konuşmasını "Federasyona her gidişimde "evet haklısınız" diyorlar. Biz söylüyoruz, biz dinliyoruz. Bu şekilde devam ettiği sürece bu lig bitmez. İstenmeyen olaylar çıkarsa bunun sorumlusu biz ya da başka takımlar olmaz. Buna rağmen üstüne üstüne gidiyorlar, zorluyorlar. Kulüpler Birliği başkanı kararımızı federasyona iletti, MHK'da değişiklik beklentisini iletti. Artık söyleyecek bir şey bulamıyorum." cümleleriyle tamamladı.