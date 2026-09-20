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Beşiktaş liderlik için sahaya çıkıyor! Italiano'dan 'kazanan 11' kararı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak Beşiktaş, galibiyet serisini sürdürerek milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor. Diyarbakır'daki mücadeleyi kazanan takım haftayı lider tamamlayacak. Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Marsilya karşısında kazanan 11'i bozmayacak. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

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Beşiktaş liderlik için sahaya çıkıyor! Italiano'dan 'kazanan 11' kararı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Diyarbakır Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş liderlik için sahaya çıkıyor! Italiano'dan 'kazanan 11' kararı-2
LİDERLİK HESABI

Ligde oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler karşısında da kazanarak milli araya moralli girmeyi amaçlıyor.

Siyah-beyazlıların bu karşılaşmadaki sonucu, Süper Lig'in zirvesindeki sıralamayı da doğrudan etkileyecek.

Beşiktaş liderlik için sahaya çıkıyor! Italiano'dan 'kazanan 11' kararı-3
Diyarbakır'da oynanacak karşılaşmayı kazanan takım, 6. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturacak.

Mücadelenin beraberlikle sonuçlanması halinde ise Beşiktaş, haftayı zirvede tamamlayacak.

Beşiktaş liderlik için sahaya çıkıyor! Italiano'dan 'kazanan 11' kararı-4
TROSSARD KADRODA YOK

Beşiktaş'ın Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması için belirlenen kamp kadrosunda Leandro Trossard yer almadı.

Sakatlığı bulunan Belçikalı futbolcunun yanı sıra Yasin Özcan, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaş liderlik için sahaya çıkıyor! Italiano'dan 'kazanan 11' kararı-5
Siyah-beyazlı ekip, eksik oyuncularına rağmen son haftalarda yakaladığı form grafiğini sürdürmek ve ligdeki galibiyet serisini genişletmek için sahaya çıkacak.

Beşiktaş liderlik için sahaya çıkıyor! Italiano'dan 'kazanan 11' kararı-6
İKİ TAKIM SÜPER LİG'DE İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Beşiktaş ile Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Bu sezon Süper Lig'e yükselen Diyarbakır temsilcisi, siyah-beyazlı ekibi ilk kez lig maçında ağırlayacak.

Beşiktaş ise yeni rakibi karşısında alacağı sonuçla hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de milli ara öncesinde zirveye çıkmayı hedefliyor.

Beşiktaş liderlik için sahaya çıkıyor! Italiano'dan 'kazanan 11' kararı-7
BEŞİKTAŞ'TAN 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, ligde Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi mağlup ederken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Olimpik Marsilya karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş liderlik için sahaya çıkıyor! Italiano'dan 'kazanan 11' kararı-8
MUHTEMEL 11'LER

Amed SF: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Ballet, Saba, Mohamed, Orban.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Vlahovic.

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