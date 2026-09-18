



Yer siyah, gök beyaz - SİNAN VARDAR



Beşiktaş, Avrupa Kupası'nda ilk maçına çıkıyor. Öncelikle tribünler, her maç olduğu gibi harika. Özellikle bir tarafın siyah, diğer tarafın beyaz giymesi harika bir görsel bütünlük oluşturmuş. Beşiktaş maça harika bir baskıyla başladı. Oyunu Marsilya yarı sahasına yıktı ve tehlikeli ataklar gerçekleştiriyor. Gençlik, hırs ve harika bir gol... Beşiktaş, maçın başından itibaren Marsilya'yı adeta kendi alanına hapsetti. Sahada basmadık yer bırakmadı, topu kaybettikten sonra saniyeler içinde geri kazandı ve bunun karşılığını da 1-0 öne geçerek aldı. Tabii Beşiktaş bu kadar önde kalınca doğal olarak arkada açık vermeye başladı. Kaptırılan topta Marsilya, arkada bulduğu boşluklarla skoru 1-1'e getirdi. Beşiktaş ilk yarı savunma arkasında çok fazla boşluk verdi. Bu sezon ilk defa bu kadar açık verdiği bir maç oluyor. Hücumda da golde olduğu gibi orta bloğu kullanmak gerekiyor.***Rakip sete oturduğu için kanatları kullandığında Beşiktaş sıkıntı yaşıyor ama ortadan geldiğinde etkili oluyor. O yüzden biraz daha Vlahovic'i kullanarak Beşiktaş ortadan gelmeli. Agbadou-Djalo değişikliğini mantıklı buluyorum. Oyuncunun sarı kartı vardı, savunmayı bu kadar önde kurduğunuzda sıkıntı yaratabilirdi. Ayrıca Almanya Millî Takımı'na seçilen kalecimiz Nübel'i de tebrik ediyorum. Oynadığımız oyunda ilk yarı skoru böyle olmamalıydı. Beşiktaş, ikinci yarıya Cerny'nin attığı golle öne geçerek başladı. Erken gelen bu gol skoru daha da artırabilir. Bu sene köşe vuruşu organizasyonlarını iyi yapıyor Beşiktaş. Murillo harika yükselerek skoru 3-1'e taşıdı. Olaitan'ın hırsı, mücadelesi, Beşiktaş'a dördüncü golü getirdi. Faullere rağmen durdurulmadı ve Poku'ya dördüncü golü attırdı. Sahadaki bir isme daha parantez açmak istiyorum: Salih. Enerjisiyle orta sahada bir an olsun durmuyor, mücadelenin içinde... Beşiktaş, harika oyunuyla rakibini adeta sahadan silerek Avrupa'da ilk galibiyetini aldı.





Rüzgâr gibi geçti! - TURGAY DEMİR



Ne diyordu o efsane filmde; bir şey gelir, ortalığı kasıp kavurur ve geriye sadece hatırası kalır!.. Beşiktaş tam olarak öyle yaptı. Ortalığı kasıp kavurdu ve Marsilya için bu geceden geriye kalan sadece acı bir hatıra oldu. Tek kelimeyle fırtına gibi başladı Beşiktaş. İlhan Fakılı'nın soldan vurduğu kroşeyle rakibini sarstı. Tribünler yeri göğü inletirken sahadaki Marsilyalı oyuncuların şaşkınlıkları yüzlerinden okunuyordu. O bölümde ikinci golü bulsak maç daha ilk yarıda kopmuş olurdu. Biz biraz durduk, orta sahada Olaitan, Salih ve Orkun'un arasındaki mesafe açıldı, Vlahovic yalnız kaldı. Savunmanın iki kanat beki ve sağ öndeki Cerny de bazı hatalar yaptılar. Abdallah ile Marsilya golü bulunca maç zora girmesine rağmen ilk yarının son dakikasında Orkun'la öne geçme fırsatını kaçıran yine bizdik.***Marsilya dengesiz bir takım. Öne çok çabuk çıkıyorlar ama geri dönüşleri aynı şekilde değil. Beşiktaş bunu değerlendirmeliydi ve ikinci yarıda da olan buydu. Önce Cerny sağdan girip uzak köşeye bıraktı, ardından Murillo kafayla eski takımına selam çaktı… Bitti mi, bitmedi!.. Olaitan orta sahada neredeyse bütün Fransa'yla savaşırcasına düştü, kalktı, bırakmadı, pes etmedi. O gayretin karşılığında ceza sahasına bırakılan topu Poku ağlara gönderdi… Muhteşem bir zafer. Ligde hakemlere rağmen tam gaz giden Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne de şahane bir başlangıç yaptı. Herkes işini iyi yaptı ama gecenin parlayan yıldızı bana göre Olaitan'dı… Alkışlar önce sana çocuk!.. Bir alkış da tribünleri tıklım tıklım doldurup bir an bile susmayan muhteşem Beşiktaş taraftarına… Yok böyle bir tribün, inanın bana dünyada yok. Çok seviyorlar… Vallahi bak…