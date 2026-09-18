Spor yazarlarından Beşiktaşlı yıldıza övgüler: "Sahanın en iyisiydi"
Ülkemizi UEFA Avrupla Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, grup aşaması ilk maçında sahasında Marsilya'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar sahadan 4-1 galip ayrılarak Avrupa'ya harika bir başlangıç yaptı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirirken, özellikle bir isim ön plana çıkartıldı. İşte o yazılar...
Italiano yanıp tutuşuyor - KARTAL YİĞİT
Ligdeki oyun gücüyle kısa zamanda herkesin gıpta ile baktığı Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne de fırtına gibi girdi. Italiano Konferans Ligi'nde deneyip kapısından döndüğü kupada bu kez Kartal'ın başında yanıp tutuşuyor. Oyuna yine bildiğimiz baskı ile başlayan Beşiktaş, yer aldığı hemen her maç katkı sağlayan İlhan ile erken öne geçti. Rakip takım ani ataklarla savunma arkasına sızınca maçta bir duraklama yaşadı Beşiktaş. Bu bölgeyi Fransızlar çok iyi kullandı. Ancak Beşiktaş o kadar iştahlıydı ki işi şansa bırakmak istemedi. Ve kazaya sebep vermemek için, ikinci yarının ortalarında fişi çekti.
Kartal gazı kökleyip gecenin en dikkat çekici sonucunu aldı. İyi futbolla gelen galibiyet ise Siyah-Beyazlı taraftarları mutlu etmeyi başardı... Gördük ki Beşiktaş, Marsilya'dan daha iyi takım. Ve daha iyi bir hocaya sahip. Beşiktaş zaman zaman kısa sıkıntılar yaşasa bile Avrupa'daki en farklı galibiyetlerinden birisini aldı. Dolmabahçe'ye gelenler gol şov görürken, maç boyu inanılmaz çalışan Vlahovic'in gol atamamasına çok üzüldüm. O arkadaşlarına hep zemin hazırladı. Ama yıldız golcünün kendisine o zemin çok verilmedi. Tebrikler Beşiktaş. Basamaklar ağır ağır çıkılırsa bunun sonucunun iyi olacağını gördük. Bu önemliydi işte!
Avrupa, Avrupa Beşiktaş'ın sesini duy! - MURAT ÖZBOSTAN
Tüpraş Stadyumu'nda UEFA Avrupa Ligi'nin ilk gecesi, Beşiktaş'ın yeni yüzünü gösterdiği bir gece oldu. Vincenzo Italiano'nun takımı, Marsilya'yı 4-1 yenerek lig aşamasına üç puanla başladı. Skor tabelası soğuk bir rakam gibi duruyor belki ama sahada yaşananlar, siyah-beyazlı taraftar için bambaşka bir hikâyeydi. İlk yarı, İstanbul'un klasik Avrupa gecelerinden biri gibi başladı. Beşiktaş baskılı oynadı, topa hakim oldu. 15. dakikada Junior Olaitan'ın aklıyla, genç İlhan Fakılı'nın soğukkanlılığıyla gelen gol, stadyumu ayağa kaldırdı. O gol sadece bir sayı değildi; bir mesajdı. "Biz buradayız, hazırız" diyordu. Ama Marsilya da boş durmadı. Abdallah'ın hızlı bir kontratakla attığı golle skor eşitlendi. İlk yarı 1-1 sona erdi. O anda birçok kişi "Klasik Beşiktaş Avrupa maçı" diye düşünmüş olabilir. Bir öne geç, sonra dengelen, sonra dağıl… Ama bu sefer öyle olmadı. İkinci yarıda Vincenzo Italiano'nun adamları sahaya farklı çıktı. Daha kararlı, daha keskin, daha aç. 56. dakikada Cerny'nin ayağının içiyle çizdiği gol, maçın kırılma anıydı. Üç dakika sonra eski Marsilya'lı Murillo, kafa vuruşuyla eski takımını yere serdi. Bitmedi Poku son sözü söyledi.. Beşiktaş taraftarı için müthiş bir gece oldu.. Beşiktaş'ın bu zaferi "Ben artık buradayım" demek gibiydi. Bu maç, Beşiktaş'ın yazın yaptığı takviyelerin ve Italiano'nun getirdiği düzenin ilk gerçek sınavıydı. Köşe yazısı yazmak biraz da duyguları karıştırmaktır. Bu gece Beşiktaş taraftarı, uzun zamandır özlediği o "Avrupa'da biz de varız" hissini tattı. Tebrikler Beşiktaş… Türkiye'ye de böyle güzel bir galibiyet yaşattığın için.
Cesur yürek! - FATİH DOĞAN
Beşiktaş'ın, Marsilya zaferinin asıl hikâyesi tabelada değil, devre arasında yazıldı. İlk 45 dakika 1-1 bittiğinde siyah-beyazlıların önünde çözmesi gereken ilginç bir problem vardı. İlhan, Olaitan'ın nefis ara pasıyla attığı golle Beşiktaş'ı öne geçirmiş ancak Marsilya'nın Abdallah'la beraberliği yakalaması oyunun dengesini değiştirdi. Kontratakla Marsilya, basit bir gole 1-1'i bulunca Beşiktaş sonrasında 10-15 dakika sarsıldı. Gecenin siyahını beyazıyla kombin yapmış yıldızı taraftar bile o dilimle bir duraksadı. Cevap ikinci yarıda geldi. İşte Italiano'nun Beşiktaş'ı tam burada devreye girdi. Daha agresif, daha cesur ve daha dikine başladı. Rakibi kendi yarı alanına itti. Orkun oyunun merkezinde daha fazla sorumluluk aldı, Cerny sağ tarafta etkinliğini artırdı, Olaitan bağlantı oyuncusu olarak Marsilya savunmasının dengesini bozdu. Vlahovic de yalnızca ceza sahasında bekleyen santrfor değil, hücumun başlangıç noktasına dönüşerek takımın öne çıkmasına katkı verdi. Cerny'nin golü sadece skoru değiştirmedi; Beşiktaş'ın öz güvenini de yukarı çekti. İşte Avrupa futbolunda ihtiyaç duyulan reaksiyon bu. Skora değil, oyuna hükmetmek. Dolmabahçe'de tribünler de bu futbolu arkasına alınca Marsilya için maç giderek oyuncu olmaktan seyirci olmaya döndü. Bu galibiyetin en önemli tarafı, yalnızca Marsilya'yı 4-1 yenmek değil. Beşiktaş'ın 1-1'den sonra oyunu değiştirebilmesi. Murillo ve Poku ile gelen gollerde yine Olaitan'ın izleri vardı, maçın en iyi oyuncusuydu. İşte Avrupa'da yürümek isteyen Beşiktaş'ın göstermesi gereken karakter tam olarak buydu. Bu da cesur yürek İtaliano'ya yazar.
Yer siyah, gök beyaz - SİNAN VARDAR
Beşiktaş, Avrupa Kupası'nda ilk maçına çıkıyor. Öncelikle tribünler, her maç olduğu gibi harika. Özellikle bir tarafın siyah, diğer tarafın beyaz giymesi harika bir görsel bütünlük oluşturmuş. Beşiktaş maça harika bir baskıyla başladı. Oyunu Marsilya yarı sahasına yıktı ve tehlikeli ataklar gerçekleştiriyor. Gençlik, hırs ve harika bir gol... Beşiktaş, maçın başından itibaren Marsilya'yı adeta kendi alanına hapsetti. Sahada basmadık yer bırakmadı, topu kaybettikten sonra saniyeler içinde geri kazandı ve bunun karşılığını da 1-0 öne geçerek aldı. Tabii Beşiktaş bu kadar önde kalınca doğal olarak arkada açık vermeye başladı. Kaptırılan topta Marsilya, arkada bulduğu boşluklarla skoru 1-1'e getirdi. Beşiktaş ilk yarı savunma arkasında çok fazla boşluk verdi. Bu sezon ilk defa bu kadar açık verdiği bir maç oluyor. Hücumda da golde olduğu gibi orta bloğu kullanmak gerekiyor.***Rakip sete oturduğu için kanatları kullandığında Beşiktaş sıkıntı yaşıyor ama ortadan geldiğinde etkili oluyor. O yüzden biraz daha Vlahovic'i kullanarak Beşiktaş ortadan gelmeli. Agbadou-Djalo değişikliğini mantıklı buluyorum. Oyuncunun sarı kartı vardı, savunmayı bu kadar önde kurduğunuzda sıkıntı yaratabilirdi. Ayrıca Almanya Millî Takımı'na seçilen kalecimiz Nübel'i de tebrik ediyorum. Oynadığımız oyunda ilk yarı skoru böyle olmamalıydı. Beşiktaş, ikinci yarıya Cerny'nin attığı golle öne geçerek başladı. Erken gelen bu gol skoru daha da artırabilir. Bu sene köşe vuruşu organizasyonlarını iyi yapıyor Beşiktaş. Murillo harika yükselerek skoru 3-1'e taşıdı. Olaitan'ın hırsı, mücadelesi, Beşiktaş'a dördüncü golü getirdi. Faullere rağmen durdurulmadı ve Poku'ya dördüncü golü attırdı. Sahadaki bir isme daha parantez açmak istiyorum: Salih. Enerjisiyle orta sahada bir an olsun durmuyor, mücadelenin içinde... Beşiktaş, harika oyunuyla rakibini adeta sahadan silerek Avrupa'da ilk galibiyetini aldı.
Rüzgâr gibi geçti! - TURGAY DEMİR
Ne diyordu o efsane filmde; bir şey gelir, ortalığı kasıp kavurur ve geriye sadece hatırası kalır!.. Beşiktaş tam olarak öyle yaptı. Ortalığı kasıp kavurdu ve Marsilya için bu geceden geriye kalan sadece acı bir hatıra oldu. Tek kelimeyle fırtına gibi başladı Beşiktaş. İlhan Fakılı'nın soldan vurduğu kroşeyle rakibini sarstı. Tribünler yeri göğü inletirken sahadaki Marsilyalı oyuncuların şaşkınlıkları yüzlerinden okunuyordu. O bölümde ikinci golü bulsak maç daha ilk yarıda kopmuş olurdu. Biz biraz durduk, orta sahada Olaitan, Salih ve Orkun'un arasındaki mesafe açıldı, Vlahovic yalnız kaldı. Savunmanın iki kanat beki ve sağ öndeki Cerny de bazı hatalar yaptılar. Abdallah ile Marsilya golü bulunca maç zora girmesine rağmen ilk yarının son dakikasında Orkun'la öne geçme fırsatını kaçıran yine bizdik.***Marsilya dengesiz bir takım. Öne çok çabuk çıkıyorlar ama geri dönüşleri aynı şekilde değil. Beşiktaş bunu değerlendirmeliydi ve ikinci yarıda da olan buydu. Önce Cerny sağdan girip uzak köşeye bıraktı, ardından Murillo kafayla eski takımına selam çaktı… Bitti mi, bitmedi!.. Olaitan orta sahada neredeyse bütün Fransa'yla savaşırcasına düştü, kalktı, bırakmadı, pes etmedi. O gayretin karşılığında ceza sahasına bırakılan topu Poku ağlara gönderdi… Muhteşem bir zafer. Ligde hakemlere rağmen tam gaz giden Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne de şahane bir başlangıç yaptı. Herkes işini iyi yaptı ama gecenin parlayan yıldızı bana göre Olaitan'dı… Alkışlar önce sana çocuk!.. Bir alkış da tribünleri tıklım tıklım doldurup bir an bile susmayan muhteşem Beşiktaş taraftarına… Yok böyle bir tribün, inanın bana dünyada yok. Çok seviyorlar… Vallahi bak…
Beşiktaş'ı kutlarım - MUSTAFA ÇULCU
Beşiktaş oyuna iyi başladı. Müthiş hücum organizasyonu ve pas trafiği ile golü de buldu. Ancak hızla çıkıp hücumda çoğalan Marsilya her pozisyonda Beşiktaş ceza alanına hep bir fazla geldi. Orta alan üstünlüğünü kısmen eline geçirince savunma arkasına atılan her topta Beşiktaş kalesinde tehlike yarattılar. Öne çıkan Emirhan ve Ouattara'nın bıraktığı derin boşluktan Abdallah beraberlik golünü buldu. Merkezden gelen ataklarda sarı kartla oynayan Agbadou rakibe pozisyonlar verdi. Sahanın gladyatörü Salih çok mücadele etti tüm açıkları kapattı müthiş oynadı. Hem santrafor hem bağlantı oyununu muazzam oynayan Vlahovic istediği topları alamayınca derine geldi. Aldığı toplarla oyunu kanatlara açtı. İlk golün benzeri pas organizasyonu ile Orkun'un önüne bıraktı ancak son vuruşta Orkun başarılı olamadı.
Agbadou ile Djalo değişikliği savunmayı toparladı. Artarak devam eden tutkulu tribünün sevgi desteği ile Beşiktaş coşkulu oyunla arka arkaya golleri buldu. Marsilya neye uğradığını şaşırdı dağıldı. Girenler çıkanlar attıkları goller ve oynadıkları futbol ile gözümüzün pasını sildiler modern futboldan örnekler verdiler. Bu kadar kısa sürede Beşiktaş'ta bu derece pozitif kimlik değişimi yaratan İtaliano'yu müthiş oynayarak farklı galibiyeti hak eden Beşiktaş'ı kutlarım. Avrupa Ligi'nde yolun açık olsun Beşiktaş. UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti İstanbul'da futbol atmosferini ve tutkulu seyirciyi bildiği için yeni gözdesi 35 yaşındaki İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yanına tecrübeli 4. hakem Simone Sozza'yı da koyarak kuvvetli ekip göndermiş. Soğuk kanlı ve iyi bir karakter olan Colombo için net bir sınav maçıydı. Maçın 3 dakika geç başlaması yakışmadı. Agbadou'ya çıkan sarı doğru ve yeterliydi. Temaslı oyuna izin verdi. Sahada kayboldu, ne zaman ihtiyaç duyuldu, o zaman sahneye çıktı gereğini yaptı ve yine kayboldu. Modern hakemlikten örnekler verdi. Sınavı geçti. En kısa zamanda Elit kategoriye yükselir. Çok başarılıydı.