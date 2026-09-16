Marsilya karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. HT Spor'un haberine göre siyah-beyazlıların kaptanı, gerçekleştirilen antrenmanın ardından ayak parmağında problem yaşadı.