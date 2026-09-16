CANLI YAYIN
Geri

Beşiktaş'a kötü haber! Orkun Kökçü sakatlandı

Beşiktaş'ta Marsilya karşılaşması öncesinde Orkun Kökçü'nün durumu belirsizliğe dönüştü. Siyah-beyazlıların kaptanı, antrenmanın ardından ayak parmağında problem yaşadı. Milli futbolcunun sağlık durumu yeniden kontrol edilecek ve kritik maçta forma giyip giyemeyeceği yapılacak değerlendirmenin ardından netleşecek.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Beşiktaş'a kötü haber! Orkun Kökçü sakatlandı

Marsilya karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. HT Spor'un haberine göre siyah-beyazlıların kaptanı, gerçekleştirilen antrenmanın ardından ayak parmağında problem yaşadı.

Orkun Kökçü sezona çok iyi bir giriş yaptıOrkun Kökçü sezona çok iyi bir giriş yaptı

DURUMU KONTROL SONRASI NETLEŞECEK

Orkun Kökçü'nün sağlık durumunun yeniden kontrol edileceği öğrenildi. Yapılacak son değerlendirmenin ardından 25 yaşındaki futbolcunun Marsilya karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceğine karar verilecek. Beşiktaş cephesi, kritik mücadele öncesinde kaptanından gelecek sağlık haberini bekliyor.

Beşiktaş-Erzurumspor maçı VAR kayıtları açıklandı! İptal edilen golünde ne konuşuldu?Beşiktaş-Erzurumspor maçı VAR kayıtları açıklandı! İptal edilen golünde ne konuşuldu?
Beşiktaş-Erzurumspor maçı VAR kayıtları açıklandı! İptal edilen golünde ne konuşuldu?

Beşiktaş-Erzurumspor maçı VAR kayıtları açıklandı! İptal edilen golünde ne konuşuldu?
SONRAKİ HABER

Beşiktaş-Erzurumspor maçı VAR kayıtları açıklandı!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Beşiktaş

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler