Beşiktaş'a kötü haber! Orkun Kökçü sakatlandı
Beşiktaş'ta Marsilya karşılaşması öncesinde Orkun Kökçü'nün durumu belirsizliğe dönüştü. Siyah-beyazlıların kaptanı, antrenmanın ardından ayak parmağında problem yaşadı. Milli futbolcunun sağlık durumu yeniden kontrol edilecek ve kritik maçta forma giyip giyemeyeceği yapılacak değerlendirmenin ardından netleşecek.
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Marsilya karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. HT Spor'un haberine göre siyah-beyazlıların kaptanı, gerçekleştirilen antrenmanın ardından ayak parmağında problem yaşadı.
DURUMU KONTROL SONRASI NETLEŞECEK
Orkun Kökçü'nün sağlık durumunun yeniden kontrol edileceği öğrenildi. Yapılacak son değerlendirmenin ardından 25 yaşındaki futbolcunun Marsilya karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceğine karar verilecek. Beşiktaş cephesi, kritik mücadele öncesinde kaptanından gelecek sağlık haberini bekliyor.
Burak Zihni Takvim.com.tr Beşiktaş