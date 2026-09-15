Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftanın VAR kayıtlarını kamuoyunun bilgisine sundu. Karşılaşmalara damga vuran hakem diyalogları açıklanırken, Beşiktaş - Erzurumspor maçında siyah-beyazlıların iptal edilen golündeki inceleme anları dikkat çekti.

Beşiktaş-Erzurumspor maçında VAR ve hakem diyaloğu açıklandı.

Saha kenarındaki izleme ekranına çağrılan karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova ile VAR odası arasında geçen ses kayıtları şu şekilde:

Gürcan Hasova: Ekrandayım.

VAR: Savunmacı tarafından temas noktası burası.

VAR: Biraz oynatıyorum.

Gürcan Hasova: Bu temas anı değil mi?

Gürcan Hasova: Evet tamam. Oldukça net, bunu sahada görmedim.

VAR: Evet. Atağın başladığı yer burası.

VAR: Sonra şunu göstereceğiz sana.