Beşiktaş-Erzurumspor maçı VAR kayıtları açıklandı! İptal edilen golünde ne konuşuldu?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Erzurumspor maçında siyah-beyazlıların iptal edilen golündeki VAR konuşmaları TFF tarafından açıklandı. Hakem Gürcan Hasova ile VAR odası arasındaki elle oynama diyaloğu ve "Oldukça net, bunu sahada görmedim" sözleri dikkat çekti. İşte Beşiktaş'ın iptal edilen golündeki nefes kesen VAR incelemesinin tüm detayları...
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftanın VAR kayıtlarını kamuoyunun bilgisine sundu. Karşılaşmalara damga vuran hakem diyalogları açıklanırken, Beşiktaş-Erzurumspor maçında siyah-beyazlıların iptal edilen golündeki inceleme anları dikkat çekti.
Saha kenarındaki izleme ekranına çağrılan karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova ile VAR odası arasında geçen ses kayıtları şu şekilde:
Gürcan Hasova: Ekrandayım.
VAR: Savunmacı tarafından temas noktası burası.
VAR: Biraz oynatıyorum.
Gürcan Hasova: Bu temas anı değil mi?
Gürcan Hasova: Evet tamam. Oldukça net, bunu sahada görmedim.
VAR: Evet. Atağın başladığı yer burası.
VAR: Sonra şunu göstereceğiz sana.
Gürcan Hasova: Evet tamam. Açıkça elle oynama ihlali.
Gürcan Hasova: Gol iptali ve direkt serbest vuruş vereceğim.
VAR: Kontrol tamamlandı.