Rai Radio 1'de yayınlanan "Radio Anch'io Sport" programına konuk olan Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, yaz transfer döneminin önemli başlıklarından biri olan Vlahovic konusunda kulübün yaklaşımını anlattı.

Juventus 'ta Dusan Vlahovic 'in takımdan ayrılığıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.



VLAHOVIC'E ÖNEMLİ TEKLİF

Carnevali, Vlahovic ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirmediğini belirterek, göreve geldikten sonra Sırp futbolcuya ekonomik açıdan önemli bir teklif sunduklarını açıkladı.

Juventus CEO'su, "Ben oyuncuyla hiçbir zaman konuşmadım. Göreve gelir gelmez kendisine ekonomik açıdan çok önemli bir teklif yapılmıştı ancak bu teklif kabul edilmedi." ifadelerini kullandı.