Juventus'tan Vlahovic açıklaması: "Peşinden koşmam"
Juventus CEO’su Giovanni Carnevali, Dusan Vlahovic’in geleceğiyle ilgili konuştu. Carnevali, Sırp golcüye ekonomik açıdan önemli bir teklif yaptıklarını ancak bu teklifin kabul edilmemesi üzerine sürecin kendileri açısından sona erdiğini söyledi.
Juventus'ta Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılığıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.
Rai Radio 1'de yayınlanan "Radio Anch'io Sport" programına konuk olan Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, yaz transfer döneminin önemli başlıklarından biri olan Vlahovic konusunda kulübün yaklaşımını anlattı.
VLAHOVIC'E ÖNEMLİ TEKLİF
Carnevali, Vlahovic ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirmediğini belirterek, göreve geldikten sonra Sırp futbolcuya ekonomik açıdan önemli bir teklif sunduklarını açıkladı.
Juventus CEO'su, "Ben oyuncuyla hiçbir zaman konuşmadım. Göreve gelir gelmez kendisine ekonomik açıdan çok önemli bir teklif yapılmıştı ancak bu teklif kabul edilmedi." ifadelerini kullandı.
TEKLİF REDDEDİLİNCE SÜREÇ BİTTİ
Vlahovic'in yapılan teklifi kabul etmemesinin ardından yeni bir girişimde bulunmadıklarını söyleyen Carnevali, kulübün oyuncunun kararına müdahale etmediğini ifade etti.
Juventus CEO'su, "Ben futbolcuların peşinden koşmam. Vlahovic, Juventus'a karşı saygılı davrandı ancak teklifimizi kabul etmeyince konu bizim açımızdan orada kapandı." dedi.
Bu açıklamayla birlikte Juventus'un Vlahovic konusunda yeni bir sözleşme veya farklı bir çözüm için oyuncuyla yeniden temas kurmadığı ortaya kondu.
Carnevali'nin sözleri, kulübün teklifin reddedilmesinin ardından ayrılık sürecini sürdürme kararı aldığını gösterdi.