

BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ ELİNDE TUTUYOR

Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde 5. kez karşılaşacak. Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor adıyla Süper Lig'de mücadele eden rakibiyle 4 kez karşılaşan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

İki takım 2018-2019 sezonunda ilk kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Erzurumspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılırken İstanbul'daki mücadele 1-1 sona erdi. 2020-2021 sezonunda oynanan iki karşılaşmada ise siyah-beyazlı ekip sahasında 4-0, deplasmanda 4-2 kazandı.

Beşiktaş, geride kalan 4 maçta Erzurumspor FK ağlarını 12 kez havalandırırken kalesinde 4 gol gördü. Siyah-beyazlılar, iki takım arasındaki 5. Süper Lig buluşmasında da bu üstünlüğünü sürdürmek için sahaya çıkacak.