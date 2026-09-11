Beşiktaş'ın Erzurumspor maçı ilk 11'i belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. 4 maçta 9 puan toplayan siyah-beyazlılar, 3 puan alarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Tahkim Kurulu'nun karşılaşma öncesinde Vlahovic'in cezasını onadı. Teknik direktör Italiano, ilk 11 için tercihlerini yaptı ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş - Erzurumspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK ile sahasında karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Gürcan Hasova düdük çalacak, mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
CANLI TAKİP
Beşiktaş - Erzurumspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh
ERZURUMSPOR: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu
İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sezona başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk hafta maçında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
Beşiktaş, ikinci haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 1-0 kaybederken üçüncü haftada Arca Çorum FK'yi 6-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Siyah-beyazlılar son olarak deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı derbiyi 2-1 kazanarak ligdeki puanını 9'a yükseltti.
VLAHOVIC'IN CEZASI ONANDI!
Geride kalan 4 haftada 3 galibiyet alan Beşiktaş, topladığı 9 puanla mücadeleye çıkacak. Erzurumspor FK ise oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 4 puan elde etti.
Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde iki oyuncu forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz ile cezalı Dusan Vlahovic, Erzurumspor FK karşısında takımını yalnız bırakacak.
BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ ELİNDE TUTUYOR
Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde 5. kez karşılaşacak. Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor adıyla Süper Lig'de mücadele eden rakibiyle 4 kez karşılaşan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
İki takım 2018-2019 sezonunda ilk kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Erzurumspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılırken İstanbul'daki mücadele 1-1 sona erdi. 2020-2021 sezonunda oynanan iki karşılaşmada ise siyah-beyazlı ekip sahasında 4-0, deplasmanda 4-2 kazandı.
Beşiktaş, geride kalan 4 maçta Erzurumspor FK ağlarını 12 kez havalandırırken kalesinde 4 gol gördü. Siyah-beyazlılar, iki takım arasındaki 5. Süper Lig buluşmasında da bu üstünlüğünü sürdürmek için sahaya çıkacak.