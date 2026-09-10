Vincenzo Italiano'nun dokunuşu Rıdvan ve Olaitan'ı parlatıyor! Erzurum'da üçlü rotasyon planı: Taylan, Ndidi ve Poku hazır
Vincenzo Italiano yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş'ın yıldızları, bu sezon skora yaptıkları erken katkıyla geçen seneki istatistiklerini şimdiden geride bıraktı. Geçen sezon 30 maçta 2 asist yapabilen Rıdvan bu sezon 9 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti. Geçen sezon 18 maçta 2 gol, 3 asistle oynayan Olaitan da bu sezon 10 maçta 4 asiste ulaştı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano göreve geldiği günden beri oyuncuların performanslarına yaptığı dokunuşlarla dikkat çekiyor.
İtalyan teknik adam yönetiminde özellikle 2 ismi ön plana çıktı. Beşiktaş'ta bu sezon sol bekin değişilmez isimlerinden biri olan Rıdvan Yılmaz ve orta sahanın vazgeçilmezlerinden Junior Olaitan'ın yükselen performansı dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz sezon 30 maça çıkan ve sezonu 2 asistle tamamlayan tecrübeli sol bek, bu sezon 9 maçta 1 gol, 2 asiste imza atarak geçtiğimiz sezonki skor katkısını geride bırakmayı başardı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Göztepe'den transfer edilen Junior Olaitan ise Beşiktaş forması giydiği yarım sezonda 18 maça çıkıp 2 gol, 3 asistle oynamıştı.
Beninli orta saha bu sezon ise 10 maçta 4 asiste ulaştı. Italiano takıma yaptığı büyük etkinin dışında oyuncuların bireysel performanslarını da yukarı çekmekte önemli rol oynuyor.
ERZURUM'DA 3 KİŞİLİK ROTASYON
Beşiktaş'ta İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Erzurum maçında bazı isimleri dinlendirebileceği öğrenildi.
Tecrübeli çalıştırıcının Marsilya maçını da düşünerek Murillo, Olaitan ve Cerny'i kulübeye çekebileceği, bu isimlerin yerlerine ise sağ bekte Taylan, orta sahada Ndidi ve sağ kanatta da Poku'ya şans verebileceği belirtiliyor. Tecrübeli hocanın kadroda başka sürprizler yapabileceği de gelen bilgiler arasında.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından top kapma ve şut çalışmasıyla tamamlandı.