ERZURUM'DA 3 KİŞİLİK ROTASYON

Beşiktaş'ta İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Erzurum maçında bazı isimleri dinlendirebileceği öğrenildi.

Tecrübeli çalıştırıcının Marsilya maçını da düşünerek Murillo, Olaitan ve Cerny'i kulübeye çekebileceği, bu isimlerin yerlerine ise sağ bekte Taylan, orta sahada Ndidi ve sağ kanatta da Poku'ya şans verebileceği belirtiliyor. Tecrübeli hocanın kadroda başka sürprizler yapabileceği de gelen bilgiler arasında.

Junior Olaitan

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından top kapma ve şut çalışmasıyla tamamlandı.