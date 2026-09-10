Siyah-beyazlı ekipte çok sayıda oyuncuyla yollar ayrılırken, farklı mevkiler için yeni isimler kadroya dahil edildi.

Beklentilerin gerisinde kalan kadronun yenilenmesi amacıyla başlatılan operasyon, art arda gelen transfer dönemlerinde yapılan hamlelerle devam etti.

Beşiktaş 'ta son iki sezonda kadro yapılanması kapsamında kapsamlı bir değişim gerçekleştirildi.

Beşiktaş ligde 4 maçta 9 puan topladı.

DEĞİŞİM 2025-26 SEZONUNDA BAŞLADI

Beşiktaş'taki kadro değişiminin ilk önemli adımları 2025-26 sezonunda atıldı.

Siyah-beyazlılar bu dönemde 8 yabancı ve 3 yerli futbolcuyu transfer ederken, 14 oyuncuyla da yollarını ayırdı. Ayrılan futbolcuların 7'si bonservis bedeli karşılığında transfer olurken, 7 oyuncu ise kiralık olarak başka takımlara gönderildi.



Sezon içinde kadronun farklı bölgelerine takviyeler yapan Beşiktaş, aynı zamanda mevcut oyuncu grubunda da önemli bir değişikliğe gitti.

Böylece yeni sezon öncesinde daha kapsamlı bir yapılanmanın zemini hazırlandı.