Beşiktaş'ta üç transfer döneminde kadro baştan sona değişti! 10 yeni transfer onlarca ayrılık
Beşiktaş'ta beklentileri karşılamayan kadronun yenilenmesi için başlatılan operasyon son üç transfer döneminde sürdü. Siyah-beyazlılar, 2025-26 sezonunda başlayan değişimin ardından 2026-27 yaz transfer döneminde 10 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı.
Beşiktaş'ta son iki sezonda kadro yapılanması kapsamında kapsamlı bir değişim gerçekleştirildi.
Beklentilerin gerisinde kalan kadronun yenilenmesi amacıyla başlatılan operasyon, art arda gelen transfer dönemlerinde yapılan hamlelerle devam etti.
Siyah-beyazlı ekipte çok sayıda oyuncuyla yollar ayrılırken, farklı mevkiler için yeni isimler kadroya dahil edildi.
DEĞİŞİM 2025-26 SEZONUNDA BAŞLADI
Beşiktaş'taki kadro değişiminin ilk önemli adımları 2025-26 sezonunda atıldı.
Siyah-beyazlılar bu dönemde 8 yabancı ve 3 yerli futbolcuyu transfer ederken, 14 oyuncuyla da yollarını ayırdı. Ayrılan futbolcuların 7'si bonservis bedeli karşılığında transfer olurken, 7 oyuncu ise kiralık olarak başka takımlara gönderildi.
Sezon içinde kadronun farklı bölgelerine takviyeler yapan Beşiktaş, aynı zamanda mevcut oyuncu grubunda da önemli bir değişikliğe gitti.
Böylece yeni sezon öncesinde daha kapsamlı bir yapılanmanın zemini hazırlandı.
ADALI DÖNEMİNDE SPORTİF YAPILANMA
Başkan Serdal Adalı döneminde kadro değişiminin yanı sıra kulübün sportif yapılanmasında da önemli adımlar atıldı. Önder Özen futbol direktörlüğü görevine getirilirken, teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano getirildi.
Beşiktaş, 2026-27 sezonunun yaz transfer döneminde kadro değişimini daha da ileri taşıdı. Siyah-beyazlı ekip Alexander Nübel, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic gibi dikkat çeken isimleri transfer etti. Bunun yanında Kassoum Ouattara, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Ümit Akdağ da kadroya dahil edildi.
10 YENİ FUTBOLCU TRANSFER EDİLDİ
Beşiktaş'ın 2026-27 yaz transfer dönemindeki transfer operasyonunda toplam 10 futbolcu kadroya katıldı. Bu oyuncuların 6'sı yabancı, 4'ü ise Türk futbolculardan oluştu. Fabio Miretti ve Ernest Poku ise satın alma opsiyonlarıyla kiralandı.
Siyah-beyazlı ekipte aynı dönemde Ersin Destanoğlu, Salih Uçan ve Necip Uysal'ın sözleşmeleri sona erdi. Al Musrati, Jean Onana, Amir Hadziahmetovic ve Joao Mario ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollar ayrıldı. Ernest Muçi 8,5 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olurken, Felix Uduokhai'nin Union Berlin'e transferinden 1,5 milyon euro bonservis geliri elde edildi.
2025-26 SEZONUNDA KADROYA KATILANLAR
Beşiktaş'ın 2025-26 sezonunda kadrosuna kattığı futbolcular Tammy Abraham, Wilfred Ndidi, Tiago Djalo, El Bilal Toure, Taylan Bulut, Hyeongyu Oh, Devis Vasquez, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, Yasin Özcan ve Gökhan Sazdağ oldu.
Aynı dönemde Gedson Fernandes, Tammy Abraham, Rafa Silva, Keny Arroyo, Arthur Masuaku, Mert Günok ve Tayfur Bingöl ile yollar ayrıldı. Al Musrati, Jean Onana, Semih Kılıçsoy, Elan Ricardo, Can Keleş, Emrecan Terzi ve Tayyip Talha Sanuç ise kiralık olarak başka takımlara gönderildi.
2026-27 YAZINDA AYRILIKLAR ARTTI
Yeni sezon öncesinde Beşiktaş'tan ayrılan oyuncular arasında Ernest Muçi, Ersin Destanoğlu, Salih Uçan, Emrecan Terzi, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Felix Uduokhai, Al Musrati, Jean Onana, Amir Hadziahmetovic, Joao Mario, Gökhan Sazdağ, Tayyip Talha Sanuç ve Necip Uysal yer aldı.
Devrim Şahin de 2026-27 sezonu öncesinde kiralık olarak takımdan ayrıldı. Böylece Beşiktaş'ta son üç transfer döneminde hem gelen hem de giden oyuncu sayısı açısından geniş kapsamlı bir kadro değişimi gerçekleştirildi.