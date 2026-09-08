İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluk şartı aranmaksızın 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 27 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı (Fotoğraflar: AA ve Kulübün sosyal medya hesabından alınmıştır)

MALİ GENEL KURULUN TARİHİ DE BELLİ OLDU

Yönetim Kurulu toplantısında ayrıca, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi de belirlendi.

Buna göre toplantı 26 Eylül 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci ve son toplantı, çoğunluk aranmaksızın 3 Ekim 2026 Cumartesi günü düzenlenecek.