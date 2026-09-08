Beşiktaş'ta olağanüstü seçim takvimi netleşti: Sandık 27 Eylül'de, mali genel kurul 26 Eylül'de kurulacak
Beşiktaş Yönetim Kurulu, Serdal Adalı başkanlığında yapılan toplantının ardından olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Siyah-beyazlılarda seçim 27 Eylül'de yapılacak.
Beşiktaş Yönetim Kurulu, bugün saat 16.00'da Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen toplantının ardından olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 27 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluk şartı aranmaksızın 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.
MALİ GENEL KURULUN TARİHİ DE BELLİ OLDU
Yönetim Kurulu toplantısında ayrıca, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi de belirlendi.
Buna göre toplantı 26 Eylül 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci ve son toplantı, çoğunluk aranmaksızın 3 Ekim 2026 Cumartesi günü düzenlenecek.
BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA
Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurul kararıyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"8 Eylül 2026 tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda bir toplantı gerçekleştiren Yönetim Kurulumuz, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılması kararı almıştır.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 27 Eylül Pazar günü yapılacaktır. 27 Eylül Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecektir.
Ayrıca toplantıda, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirileceği tarih belirlenmiştir.
Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Eylül Cumartesi günü yapılacaktır. 26 Eylül Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 3 Ekim Cumartesi günü düzenlenecektir.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı hakkında detaylı bilgilendirmeler, daha sonra ayrıca yapılacaktır.
Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK"