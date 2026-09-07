Vlahovic'in sırrı Italiano! Rakamlar şaşırttı
Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'a üç puanı getiren golü atan Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla sezona tarihi bir başlangıç yaptı. 26 yaşındaki Sırp golcünün bu performansında Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile yakaladığı uyum öne çıkıyor.
Dusan Vlahovic, Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla sezona damga vuruyor.
Fenerbahçe karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Sırp yıldız, Opta verilerine göre 2000/01 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk üç Süper Lig maçında 4 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.
Siyah-beyazlı formayla kısa sürede taraftarın sevgisini kazanan Vlahovic'in bu etkileyici başlangıcının arkasında ise Vincenzo Italiano ile yakaladığı uyum dikkat çekiyor.
29 MAÇTA 24 GOL 4 ASİST
Italiano'nun görev yaptığı takımlarda toplam 29 maça çıkan Vlahovic, bu karşılaşmalarda 2322 dakika süre aldı.
Sırp golcü, söz konusu süreçte 24 gol atarken 4 de asist yaptı.
Vlahovic, Italiano yönetiminde çıktığı maçlarda toplam 28 kez doğrudan skor katkısı sağladı.
Bu da yıldız futbolcunun, İtalyan teknik adamın sahada tuttuğu her 83 dakikada bir gol veya asist ürettiği anlamına geliyor.
LİGDE MAÇ BAŞINA 0.88 GOL
Vlahovic'in Italiano ile yakaladığı uyum, lig performansında da net şekilde ortaya çıkıyor.
48 yaşındaki teknik adamın yönetiminde 24 lig maçına çıkan Sırp futbolcu, 21 kez fileleri havalandırdı. Böylece maç başına 0,88 gol ortalamasına ulaştı.
Vlahovic'in kariyerinin diğer dönemlerinde birlikte çalıştığı teknik direktörlerle yakaladığı gol ortalaması ise 0,38'de kaldı.
Bu tablo, Sırp golcünün Italiano yönetiminde kariyerindeki en yüksek gol verimliliğine ulaştığını ortaya koyuyor.