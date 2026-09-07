Dusan Vlahovic, Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla sezona damga vuruyor.

Fenerbahçe karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Sırp yıldız, Opta verilerine göre 2000/01 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk üç Süper Lig maçında 4 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.

Siyah-beyazlı formayla kısa sürede taraftarın sevgisini kazanan Vlahovic'in bu etkileyici başlangıcının arkasında ise Vincenzo Italiano ile yakaladığı uyum dikkat çekiyor.