

PRİMİ KAPTAN BELİRLEYECEK

Beşiktaş'ta yaklaşık 1 yıldır uygulanan gelenek bu derbide de devam edecek. Takıma verilecek primin miktarını bu kez takım kaptanı Orkun Kökçü belirleyecek.

Yönetim ile kaptan arasında yapılacak görüşmenin ardından futbolculara dağıtılacak rakam kesinleşecek.