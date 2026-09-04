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Beşiktaş'ta derbi primi Orkun Kökçü'ye emanet! İşte o rakam

Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesinde takıma verilecek primi belirlemek için kaptan Orkun Kökçü ile görüşecek. Yaklaşık 1 yıldır sürdürülen uygulama kapsamında primin 1 ila 1,5 milyon euro arasında olması planlanıyor.

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Beşiktaş'ta derbi primi Orkun Kökçü'ye emanet! İşte o rakam

Beşiktaş'ta gözler Fenerbahçe ile oynanacak derbiye çevrilirken, yönetimden futbolculara yönelik prim hazırlığı geldi.

Siyah-beyazlı yönetim, zorlu karşılaşma öncesinde takımın motivasyonunu artırmak amacıyla derbiye özel bir ödeme yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta derbi primi Orkun Kökçü'ye emanet! İşte o rakam-2
PRİMİ KAPTAN BELİRLEYECEK

Beşiktaş'ta yaklaşık 1 yıldır uygulanan gelenek bu derbide de devam edecek. Takıma verilecek primin miktarını bu kez takım kaptanı Orkun Kökçü belirleyecek.

Yönetim ile kaptan arasında yapılacak görüşmenin ardından futbolculara dağıtılacak rakam kesinleşecek.

Beşiktaş'ta derbi primi Orkun Kökçü'ye emanet! İşte o rakam-3

1-1,5 MİLYON EURO ARALIĞI

Beşiktaş'ta derbi için hazırlanacak primin toplam miktarının 1 ila 1,5 milyon euro seviyesinde olması öngörülüyor.

Rakamın belirlenmesinde Orkun Kökçü'nün kararı etkili olacak.

Beşiktaş'ta derbi primi Orkun Kökçü'ye emanet! İşte o rakam-4
Kaptanın belirleyeceği primin, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde futbolculara aktarılması planlanıyor.

Böylece siyah-beyazlı yönetim, derbi öncesindeki prim uygulamasını bu kez takım kaptanının kararı doğrultusunda hayata geçirecek.

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