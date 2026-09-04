Beşiktaş'ta derbi primi Orkun Kökçü'ye emanet! İşte o rakam
Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesinde takıma verilecek primi belirlemek için kaptan Orkun Kökçü ile görüşecek. Yaklaşık 1 yıldır sürdürülen uygulama kapsamında primin 1 ila 1,5 milyon euro arasında olması planlanıyor.
Beşiktaş'ta gözler Fenerbahçe ile oynanacak derbiye çevrilirken, yönetimden futbolculara yönelik prim hazırlığı geldi.
Siyah-beyazlı yönetim, zorlu karşılaşma öncesinde takımın motivasyonunu artırmak amacıyla derbiye özel bir ödeme yapmaya hazırlanıyor.
PRİMİ KAPTAN BELİRLEYECEK
Beşiktaş'ta yaklaşık 1 yıldır uygulanan gelenek bu derbide de devam edecek. Takıma verilecek primin miktarını bu kez takım kaptanı Orkun Kökçü belirleyecek.
Yönetim ile kaptan arasında yapılacak görüşmenin ardından futbolculara dağıtılacak rakam kesinleşecek.
1-1,5 MİLYON EURO ARALIĞI
Beşiktaş'ta derbi için hazırlanacak primin toplam miktarının 1 ila 1,5 milyon euro seviyesinde olması öngörülüyor.
Rakamın belirlenmesinde Orkun Kökçü'nün kararı etkili olacak.
Kaptanın belirleyeceği primin, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde futbolculara aktarılması planlanıyor.
Böylece siyah-beyazlı yönetim, derbi öncesindeki prim uygulamasını bu kez takım kaptanının kararı doğrultusunda hayata geçirecek.