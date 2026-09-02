Nicolas Raskin adım adım Beşiktaş'a! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş, transfer döneminin son bölümünde orta saha takviyesi için Nicolas Raskin konusunda önemli aşama kaydetti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki Belçikalı futbolcunun transferi için Rangers ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüpler arasındaki görüşmelerde son detayların ele alındığı ve transferin tamamlanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.