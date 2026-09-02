Nicolas Raskin adım adım Beşiktaş'a! Anlaşma sağlandı
Beşiktaş, Rangers forması giyen Nicolas Raskin'in transferi için İskoç kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Transferin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşmesi planlanıyor.
Beşiktaş, transfer döneminin son bölümünde orta saha takviyesi için Nicolas Raskin konusunda önemli aşama kaydetti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki Belçikalı futbolcunun transferi için Rangers ile prensip anlaşmasına vardı.
Kulüpler arasındaki görüşmelerde son detayların ele alındığı ve transferin tamamlanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
TRANSFERİN FORMÜLÜ BELLİ OLDU
Raskin'in Beşiktaş'a satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenildi.
Merkez orta saha ve ön libero bölgelerinde görev yapabilen futbolcunun transferinin, kulüpler arasındaki son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmiyet kazanması bekleniyor.
Rangers, Raskin'i 2023 yılında Standard Liege'den kadrosuna kattı. Belçikalı oyuncunun İskoç ekibiyle mevcut sözleşmesi 2028 yazında sona erecek.
Raskin, Rangers formasıyla orta sahadaki mücadele gücü, pres katkısı ve savunma-hücum geçişlerindeki etkinliğiyle öne çıktı.
JABLONEC MAÇINDA KADRODA YOKTU
Rangers Teknik Direktörü Derek McInnes, Raskin'i UEFA Konferans Ligi'nde Jablonec ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna dahil etmemişti.
McInnes, oyuncunun herhangi bir sakatlığının bulunmadığını ancak transfer döneminin son günlerine girilirken Raskin'e yönelik ilginin artması nedeniyle futbolcuyu Glasgow'da bıraktıklarını açıklamıştı.
Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen Raskin'in Beşiktaş'a transferi için taraflar arasındaki son görüşmelerin tamamlanması gerekiyor.
Anlaşmanın sonuçlanması halinde 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, satın alma opsiyonlu kiralık sözleşmeyle siyah-beyazlı kadrosuna katılacak.